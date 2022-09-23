納豆牽手依依重返《3國智》 王少偉飆淚：真的回來了
台視週六實境競賽節目《綜藝3國智》，9月24日播出最終回，主持群離情依依，年初因生病暫離節目的納豆，和女友依依驚喜回歸，兩人當初因節目相識，穩定交往5年，在最後一次錄影重返舞台格外有意義。復元中的納豆出場受到主持群熱烈歡迎，他開心地和伙伴們擊掌，這也是他近期唯一參加的錄影，刻意留給6年來共同打拚的夥伴們。
相隔數個月，主持群終於全員合體，大夥既開心又感動，納豆感性表示：「真的、真的、真的太謝謝大家了，在需要的時候，你們都還在這邊。」一番話語讓人噴淚。王少偉也忍不住哽咽，向納豆溫情喊話：「雖然今天是畢業典禮，但我們所有人看到你在這邊，就是最開心的事情。」兄弟間的好感情顯露無遺。
本週遊戲任務其中一關是和製作人挑戰撲克牌比大小，打頭陣的納豆對著鏡頭怒吼氣勢十足，自信滿滿表示：「我先來！」以往在節目中通常有人拱一下，他就大方加碼，常自嘲「腦波弱」，這次大夥再問他願不願意加碼，納豆斬釘截鐵的表示：「不要！」果斷態度讓大家笑歪，稱他現在「很清醒」、「真的回來了」。張立東打趣表示：「你腦波變強了。」王少偉也笑說：「以前很好洗腦，現在不好洗了。」
《綜藝3國智》以校車作為主題包裝，載著一車主持人在車上吵吵鬧鬧，現在巴士即將停靠終點站，王少偉感動表示：「帶給所有觀眾充滿歡笑、緊張刺激，但又非常療癒的綜藝節目，人生就像這台巴士，希望大家永遠不要忘了，這6年來我們沿途看到的這些風光，能跟大家一起共事，就是最快樂幸福的事。」畢業典禮上，歡笑與不捨情緒交雜，李易也止不住男兒淚，讓遊戲差點進行不了，風田在後方抱著成語辭典亂唸一通，才讓李易破涕為笑。