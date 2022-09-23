中市東區三井開幕在即　議員為周邊建設請命

台中市議會今 (23) 日進行市政總質詢，民進黨市議員鄭功進、林祈烽及施志昌等人共同提醒市長盧秀燕，「會辦活動不等於會建設」，日前國賓影城才風光投入三億元，進駐忠孝夜市，短短一年左右的時間，因為疫情及房租，就在去年十月黯淡熄燈，相信任何的高額投資案，若缺乏完整的建設配套，所投入的資本，恐會淪為曇花一現的煙火。

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鄭功進指出，台中即將又有新景點，占地高達 2 萬坪的東區三井 LALAPORT ，預計最快將於今年底開幕，地點鄰近具有歷史文化價值的台中東區帝國糖廠，並一路延伸至台中車站南側，步行至台中火車站也僅需 6 分鐘，無奈周邊相關配套建設，明顯慢半拍，他直言，盧秀燕市長任內四年，扣除胡志強市長、林佳龍市長任內所擘畫的建設，毫無獨創性的建樹，更遑論東南區的城市遠見。

鄭功進表示，從連續兩天的答詢內容，除了看到市府因為配合建國市場的行車需求，拓寬了原本就是園道設計的進德路之外，完全看不到周邊具體的「建設配套」，就連主要聯外道路之一，八月早該通車的信義街，到現在還是施工圍籬高高掛，難道台中市要出一位最會擋路的「卡神市長」嗎？

鄭功進重申，台中市民絕對不會希望台中出現一位「不懂建設的卡神市長」，如何幫三井 LALAPORT 拉人潮，市府應有一套完善的合作規劃，也應盤點現況停車空間是否充足、人行動線是否友善流暢，前朝林佳龍市長所決策的人行天橋，到底有沒有計畫？整體台糖重劃區，應有如何通盤的整體發展規劃，才能有效的把公共設施串聯起來。

新聞局長鄭照新表示，台中忠孝國賓影城因受新冠肺炎影響，受限於疫情狀況未明，影城考量員工健康管理、餐飲販售收入、租金負擔等因素，自去年 10 月 25 日起申請自主停業兩年，後續將視整體疫情發展和國內產業情形，評估提前復業。

新聞局說，因疫情全台電影院受到很大衝擊，新聞局持續配合市府紓困振興政策，活絡及拉抬台中電影院票房，以實質經費補助電影院業者辦理相關映演活動，受惠影城包含清水時代戲院、豐源國際影城、豐原 in89 戲院、威秀影城、秀泰影城等。