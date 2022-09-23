學士跳博士？侯友宜：照規定、簡章很清楚、歡迎檢視

新北市長侯友宜今（23）日出席市議會本屆會最後一日的市政總質詢，面對對手民進黨新北市長候選人林佳龍接受資深媒體人周玉蔻訪談，表示侯友宜警大畢業後沒有經過碩士學位就直接跳到博士，表示這很奇怪也真的很少見。侯友宜面對媒體接連追問，則以「按照教育部規定」、「簡章內容很清楚」及「歡迎大家檢視」簡短回答。
媒體提問針對林佳龍到周玉蔻廣播節目訪談，提到侯友宜跳過碩士念博士，質疑當年報考的資格？侯友宜則簡單回應，表示「一切按照教育部規定」，選舉辦公室發言人都已經說明清楚。至於相關條例因教育部跟警察歸屬部別不同，規則是否有異？侯友宜還是強調，指出教育部跟警察大學的「簡章內容」都已經說得很清楚；而對手批論文資料來源也應該檢視，質疑是否把刑事警察局資料拿來用作論文內容，侯友宜還是一句「歡迎大家一起去檢視」。
侯友宜選舉辦公室發言人王敏旭稍早發表聲明指出，依據教育部當年報考大學博士班同等學力認定標準規定及警察大學簡章規定，大學畢業獲有學士學位，從事與所報考系所相關工作5年以上，並提出相當於碩士論文水準之著作；或是依國家考試及格，持有及格證書，且從事與所報考系所相關工作6年以上，並提出相當於碩士論文水準之著作者，都得以同等學力報考大學博士班；強調今年報考資格規定，仍跟當年侯市長報考時的資格規定幾乎相同，甚至規定更寬鬆。