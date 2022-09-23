李玉璽把外婆的思念寫成歌　無奈嘆時間被偷走

李玉璽日前推出新專輯《厭倦》，其中同名主打歌讓許多人發出共鳴表示這首歌曲彷彿安慰了自己一些。另外一首歌曲《Summer Fades Away》，則是他送給已逝外婆，他直言在外婆過世後，出現了種逃避心態。
李玉璽近來推出歌曲《Summer Fades Away》，這首歌是送給他逝去外婆。在去年夏天外婆離世之後，李玉璽內心總有一種不想挖開的感受，這樣的過程讓他寫出了這首歌，他表示：「那時想寫一首歌懷念外婆，但心裡有一種逃避心態，直到發現時已經過了一個夏天，有一種時間被偷走的感覺。」就像許多人在疫情裡失去時間，日子被偷走的空虛感。
今年初開始，李玉璽越來越長的髮型引起粉絲間的一陣撻伐，覺得過往的陽光少年怎麼開始沒有過往俐落的感覺了，但其實對於髮型本身並不在意的他來說，只是因為工作上沒有需要剪髮而已，但同時之間在進行的音樂作品，也讓他下定決心試著繼續把頭髮留長。如同日前推出的單曲《厭倦》，在經歷疫情與沉澱之後的李玉璽，也慢慢地發現自己曾經不在乎的很多事情，似乎在發出一些求救的訊號。李玉璽回想當時狀況說：「我是寫完這首歌之後，才開始想『為什麼...我會寫出這樣的一首歌？』但我看著這些文字是很有感覺的，所以我發現這首歌講出了我原本沒有意識到的內心的聲音。」過去總是帶著正向陽光形象的李玉璽，也一步一步開始重新接受內心的意識。