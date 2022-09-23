民進黨團行文調資料！高虹安批黑手伸進資策會

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高虹安直言，民進黨團不是法院、也不是相關行政機關、更不代表立法院，這完完全全是未經正當程序的粗暴政治動作。根據舊制大法官解釋「立法院調查權行使之方式，⋯⋯，必要時並得經院會決議，要求與調查事項相關之人民或政府人員，陳述證言或表示意見」就連立法院的調查權都要依循院會正當程序，更何況不能代表立法院的民進黨團?
高虹安表示，面對她們的質疑，民進黨立委林靜儀說，資策會不是完全的民間組織，當時的專案又是經濟部委託，立委當然有權限確認當時的狀況，畢竟這是國家的薪水、研究案，就像農委會的案子一樣，光是委員在質詢相關單位也要做一些準備，不然怎麼做回答？
對此，高虹安反批，這完全是惡意置換概念。政府也持有台積電股份，難道民進黨團可以行文要求台積電交出資料嗎？立委當然有權監督政府，注意，是監督政府，民進黨團應該要行文經濟部，而不是私法人資策會。農委會的案子，民進黨團也是行文農委會，而不是行文宏碁公司。為何雙重標準？明眼人都看得出來，民進黨團不敢施壓宏碁，但是樂意施壓資策會。
民進黨總召柯建銘表示，資策會說高虹安沒侵權，這在法律上是站不住腳的。高虹安回應表示，其實三天前(20日)資策會早就回應過了。資策會發言人曹元良表示，資策會研發成果會以各種形式對外發布，若需「實際應用」，才有取得授權的問題。而上述的「實際應用」並不包含學術，如果是純學術引用的話，沒有授權問題。
高虹安表示，資策會是權利所有人，都說沒有授權問題，為何身為局外人的柯建銘，要對資策會的調查結果指手劃腳？據技術處和資策會告知她，資策會科法中心早已調查過本案無侵權，難道柯建銘這番發言，是要以政治力施壓資策會翻案嗎？
高虹安說，美國辛辛那提大學和資策會早就回應了，而民進黨為了選舉視而不見，她希望是最後一個犧牲者，希望能夠改變這樣的選舉文化。台灣人值得更好的民主，台灣應該是一個更好的台灣，而不是執政黨為了政治利益不惜違法擴權的台灣。