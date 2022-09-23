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民進黨團行文調資料！高虹安批黑手伸進資策會

▲民進黨團行文調資料，民眾黨新竹市長參選人高虹安怒批民進黨黑手伸進資策會。(圖／記者呂炯昌攝)
▲民進黨團行文調資料，民眾黨新竹市長參選人高虹安怒批民進黨黑手伸進資策會。(圖／記者呂炯昌攝)

記者呂炯昌／台北報導

2022-09-23 15:34:44

民眾黨立委、新竹市長參選人高虹安遭週刊爆料博士論文抄襲在資策會任職時擔任第一作者的報告，民進黨立院黨團行文資策會，要求提供高虹安任職期間參與的所有計畫、申請出國次數等，限期3天內函復。高虹安今（23）日回應民進黨勿將黑手伸進資策會。

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高虹安表示，今早聽到一則令人錯愕且痛心的消息，民進黨團行文資策會，要求提供她任職期間參與的所有計畫、申請出國次數等資料，並且要在三天內函復。這完全是為了選戰而違法擴權的政治動作，資策會是私法人，民進黨團沒有權力直接行文、命令資策會交出資料，尤其是個人資料，資策會沒有義務回答民進黨團。

高虹安直言，民進黨團不是法院、也不是相關行政機關、更不代表立法院，這完完全全是未經正當程序的粗暴政治動作。根據舊制大法官解釋「立法院調查權行使之方式，⋯⋯，必要時並得經院會決議，要求與調查事項相關之人民或政府人員，陳述證言或表示意見」就連立法院的調查權都要依循院會正當程序，更何況不能代表立法院的民進黨團?

高虹安表示，面對她們的質疑，民進黨立委林靜儀說，資策會不是完全的民間組織，當時的專案又是經濟部委託，立委當然有權限確認當時的狀況，畢竟這是國家的薪水、研究案，就像農委會的案子一樣，光是委員在質詢相關單位也要做一些準備，不然怎麼做回答？

對此，高虹安反批，這完全是惡意置換概念。政府也持有台積電股份，難道民進黨團可以行文要求台積電交出資料嗎？立委當然有權監督政府，注意，是監督政府，民進黨團應該要行文經濟部，而不是私法人資策會。農委會的案子，民進黨團也是行文農委會，而不是行文宏碁公司。為何雙重標準？明眼人都看得出來，民進黨團不敢施壓宏碁，但是樂意施壓資策會。

民進黨總召柯建銘表示，資策會說高虹安沒侵權，這在法律上是站不住腳的。高虹安回應表示，其實三天前(20日)資策會早就回應過了。資策會發言人曹元良表示，資策會研發成果會以各種形式對外發布，若需「實際應用」，才有取得授權的問題。而上述的「實際應用」並不包含學術，如果是純學術引用的話，沒有授權問題。

高虹安表示，資策會是權利所有人，都說沒有授權問題，為何身為局外人的柯建銘，要對資策會的調查結果指手劃腳？據技術處和資策會告知她，資策會科法中心早已調查過本案無侵權，難道柯建銘這番發言，是要以政治力施壓資策會翻案嗎？ 

高虹安說，美國辛辛那提大學和資策會早就回應了，而民進黨為了選舉視而不見，她希望是最後一個犧牲者，希望能夠改變這樣的選舉文化。台灣人值得更好的民主，台灣應該是一個更好的台灣，而不是執政黨為了政治利益不惜違法擴權的台灣。

▲民進黨立院黨團行文資策會，要求提供立委高虹安任職期間參與的所有計畫、申請出國次數等，高虹安痛批黑手伸進資策會。（圖／翻攝自高虹安臉書）
▲民進黨立院黨團行文資策會，要求提供立委高虹安任職期間參與的所有計畫、申請出國次數等，高虹安痛批黑手伸進資策會。（圖／翻攝自高虹安臉書）

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