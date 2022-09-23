田馥甄「取消演唱會」首露面！7照片曝心境 頭貼也換新
歌手田馥甄（Hebe）原定9日在高雄舉辦4場演唱會，豈料卻因為疫情、生病失聲、地震延後和取消，難過表示「我以為我的心願很簡單，只想當個隨心且自由自在的歌者，竟沒想到這麼難」，讓歌迷相當心疼，而她昨（22）日中午更新了粉絲專頁的大頭貼和貼文，用大自然的美象徵心情，並穿著一身白色長裙首度露面。
田馥甄昨天更換了臉書粉專的大頭貼，只見她放了一張背影照，她穿著一席白色長裙在藍天白雲之下，站在高處眺望著城市美景，看起來心情似乎已經平靜不少。
而她一向熱愛大自然，她換完頭貼以後也更新貼文，分享7張照片，並搭配4個表情符號「太陽、植物、白愛心和雙手合十」，照片可見陽光灑落樹林映入眼簾、她站在石頭仰望天空、走步道的背影、站在「觀世自在」下和站在樓梯上看向旁邊的美照。
貼文一出，歌迷們也紛紛留言，「好美的意境」、「風和日麗的一天，美好天氣和好心情」、「身心安適，期待再見」、「享受生活，感受生活，終究會迎來美麗的彩虹，我們都越來越好」、「觀世自在，心也自在了，看你靜好，很好」、「心安平安，歡迎常來法鼓山走走」、「一切順心安康，我們永遠都在」。（編輯：郭佩蓉）