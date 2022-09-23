邊境開放！桃機客運較去年翻1.5倍　貨運趨保守

機場公司表示，在全球疫情趨緩下，各國陸續鬆綁邊境管制政策，旅遊需求及跨國商務交流隨之成長，桃園機場客運量逐漸回溫，包括入、出境及轉機旅客人數均較去年同期有所增長，其中自6月15日開放轉機至8月底，共有23萬5,397名轉機人次，以東南亞航線為主，約佔轉機人次44%。在8月22日中央流行疫情指揮中心宣布放寬入境限制上限為5萬人次後，8月單月客運量更突破48萬人次，為過去7個月平均值的3倍多，更是自2020年4月以來的單月最高紀錄。隨著邊境政策逐步放寬，2022年全年客運量保守估計突破350萬人次，桃園機場將持續配合政府開放邊境時程表，做好相關配套措施，優化機場服務，迎接復甦人潮。
依據國際機場協會（ACI）及國際航空運輸協會（IATA）所發布之預測，國際旅客量可望於2024年恢復疫情前水準。目前國際各地區復甦情勢各異，相較於歐美航線復甦較快，亞太地區受各國邊境開放程度差異以及中國清零政策影響，航網尚未恢復常態，根據ACI最新統計，2022年1至5月全球國際客運已恢復至2019年同期之53.4%，但亞太地區僅為14.5%。以亞太地區主要國際機場1至7月客運表現來看，樟宜機場復甦程度達到33.5%為最高，曼谷機場20.8%次之，桃園機場則為3.9%。
相較於客運量復甦，桃園機場貨運量在經歷2020年下半年至2021年底的成長期後，今年迄今較去年同期呈現下滑，主因為臺灣貿易最大夥伴美國與中國大陸因供應鏈轉移趨勢、防疫封控及全球經濟成長放緩等因素，對臺灣航空貨運需求持續呈衰退。雖然中國持續放寬疫情限制對復甦有正面作用，但仍有俄烏戰爭持續隱憂、通膨與升息未歇等因素，加以去年比較基期已高，桃園機場今年航空貨運量預估為250至260萬公噸，表現將趨保守。
因應入出境旅客增加，桃園機場持續優化旅客服務，例如為方便旅客用餐與購物，各航廈餐廳、商店及免稅店陸續重啟，並配合航班時間調整營業時間；為方便入境旅客前往檢疫處所，機場公司除持續擴編防疫車隊外，也透過動線分流，增開免費防疫巴士等措施提升疏運能量，例如因應近期大專院校開學境外生陸續抵台，9月加開33班專用防疫巴士協助351名學生前往檢疫處所等。桃園機場同時呼籲入境旅客善加利用免費防疫巴士、親友接送、自行駕車等方式減少等待時間。機場公司將視旅客運量精進各項作業與服務，提供舒適便利的機場體驗，與國人共同迎接後疫情時代的新生活。
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