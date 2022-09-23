籃球／下半場失誤暴增3倍 超級新人關鍵三分彈率獵鷹晉級

跨聯盟籃球邀請賽小組賽進入最後2日，T1台鋼獵鷹今碰上SBL裕隆，獵鷹超級新人谷毛唯嘉轟下18分、6助攻，包括末節讀秒階段的致勝三分球，率隊82：77獲勝，小組賽3勝2敗，取得晉級門票。 我是廣告 請繼續往下閱讀 台鋼獵鷹開賽就遇到亂流，加上防守限制不住裕隆外籍生斑霸，首節就落後達12分。裕隆主帥邱大宗認為，「上半場才是我們想看到的攻守節奏，利用斑霸牽制禁區，攻勢由內而外啟動，打得非常出色。」但第三局風雲變色，獵鷹加強防守，單節只讓裕隆拿下9分，一度反超前達雙位數，奠定勝基。主帥劉孟竹說，「上半場命中率不理想，專注度不足。中場休息我特別提醒球員要提升防守的強度，製造對手失誤，打出我們擅長的轉換快攻，才有勝算。」獵鷹上半場三分球19投僅2中，下半場靠著新人谷毛唯嘉、韓杰諭輪流開火，團隊命中5個三分球。裕隆外籍生斑霸此役狂轟35分、17籃板，可惜球隊後繼無力。總計裕隆上半場僅出現4次，下半場暴增3倍，出現多達12次失誤，判若兩隊。專訪／旅西第四年 袁永誠轉戰新球隊「浪花母女檔」陳美彤、陳宥蓁 雙獲赴美參賽資格專訪／夢想有朝一日加入國家隊 袁永誠談台灣足球環境 籃球／雲豹主帥抗議裁判尺度惹議 籃協要求公開道歉