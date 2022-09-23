科技新品上市效應發酵！8月工業生產指數連31紅、創新高

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其中，製造業指數143.39，創下歷年同月新高，年增3.87%，同樣是連31紅。累計今年前8月工業生產指數年增4.40%，製造業年增4.54%。
黃偉傑副處明原因，由於受惠於國際各大品牌科技新品陸續推出，加上新興科技應用及數位轉型需求續強，帶動資訊電子產業生產成長，不過，傳統產業因終端需求疲弱，加上石化、鋼鐵產業停車檢修或減產調節產能，抵銷部分增幅。
在資訊電子產業方面，電子零組件業生產指數創歷年單月新高，年增14.45%，為推升製造業生產成長的主要貢獻，其中積體電路業在國際品牌消費性電子新品推出前的備貨效應，加上高效能運算、車用電子等相關晶片需求續強下，年增31.50%；電腦電子產品及光學製品業指數也為歷年單月新高，年增19.34%，主因雲端資料服務成長，挹注資料中心相關設備需求動能，加上接自美國的筆電訂單增加所致。
傳統產業中，因終端市場需求疲軟，客戶持續去化庫存，下單趨於保守，加上部分業者安排設備檢修或減產因應，導致化學原材料業年減25.04%、基本金屬業年減27.89%、機械設備業年減3.02%。
汽車及其零件業則年增9.37%，主因業者積極促銷推升新車買氣，以及缺料情況緩解，激勵小型轎車及電動小型轎車增產，加上汽車零組件外銷接單暢旺所致。
值得一提的是，經濟部於8月時預測9月工業生產指數恐翻黑，今結果出爐顯示，指數優於預期，統計處黃偉傑副處漲解釋，主要是由於國際各大品牌科技新品的上市效應發酵，電子零組件業尤其半導體、積體電路等表現佳，加上汽車零組件業也優於預期所致。
經濟部指出，隨著高效能運算、車用電子等應用需求續強，加上國內半導體業者擴增產能，以及國際品牌科技新品將接續上市、中國雙11假期前備貨需求，均可望維繫國內製造業生產成長動能。
不過，全球通膨壓力仍高、俄烏戰爭衝突膠著、中國堅持動態清零政策，以及美中科技戰延燒等因素將加深全球經濟下行風險，恐影響台灣製造業生產表現，需密切關注並審慎因應。