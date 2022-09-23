遭爆是蔣孝嚴「晶華女主角」！張淑娟喊告 周玉蔻：歡迎
名嘴周玉蔻近期緊咬國民黨北市長參選人蔣萬安身世之謎，更在節目大膽爆料蔣孝嚴當年「晶華緋聞案」女主角就是名媛張淑娟；對此，今（23）日張淑娟首度發聲，強調向來自律嚴謹，「絕無任何自損清白之事」，決定在近日提告，稍早周玉蔻透過臉書發文表示，「歡迎提告，讓司法查證、澄清22年懸案！」
張淑娟透過台北市議員王薇鴻發布聲明指出，自25歲當選中華民國小姐至37歲結婚，期間沒鬧過任何緋聞，還表示根據媒體指射「晶華事件」時間點，是1999年12月5日，「當時本人在東森電視台主持2個節目《食全食美》及《大生活家》，為公眾人物，嚴謹自律，絕無任何自損清白之事。」
張淑娟表示，她從小在眷村長大，在華航任職期間參選中華民國小姐，從來不是名媛，也沒有以名媛自居，更鮮少參與外界社交活動，2017年從台塑退休後潛心學畫，今年取得東海美術研究所碩士學位，相關不實指控毀人名節，也破壞她多年平靜生活。
張淑娟說，她素來和政治無涉，本來不願隨緋聞起舞，但周玉蔻和蔡玉真在民視節目中和臉書對他的不實指控空穴來風、惡意栽贓，讓她無法忍受；目前已委請安理國際法律事務所律師楊佳陵，決定在近日內提告，以正視聽，若其他媒體和平台有不當轉述或引用，也將尋求法律途徑解決。
對此，周玉蔻透過臉書發文表示，「歡迎提告，讓司法查證、澄清22年懸案！」（編輯：孫唯容）