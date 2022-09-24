今日來講股／外資續出走、護盤有限　台股恐下探萬三？

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翁偉捷指出，雖然目前看起來，美股與台股有點脫鉤了，美股跌得速度比較快，台股似乎還有些撐盤的力道，可能跟選舉有點關係，極短線還是有護盤的情形出現，只是可以撐多久？他個人認為「還是有限」，除了是外資不斷匯出外，過去這兩個多月以來，還可以看到台灣相關經濟數據持續下滑中，尤其PMI採購經理人指數，跟七、八月份外銷出口訂單都不斷出現下調的空間。
因此，雖然台北股市跌幅相對比較小，跌速比較慢，但整體還是偏長空趨勢的修正。至於接下來台北股市如何發展？翁偉捷認為面對美聯儲在全球進行資金流動性的緊縮，其規模跟速度一直不斷擴大，在這樣的環境背景下，台北股市在後續可能到年底之前，壓力都還是非常重，也就是說前一個波段低點13928點有可能被突破，不排除會有下探13000點以下的可能。
當然，來到13000點還是需要時間跟環境等條件來做醞釀，但以國際環境因素來看，至少短期即將到來的第四季歐美消費旺季，基本上已經出現旺季不旺的狀態，不管是美國零售銷售商的沃爾瑪Walmart、Kohl’s（柯爾百貨）或是under armour（運動品牌），其實都在調降他們的零售銷售訂單，而取消訂單的過程中，一定會影響到台灣的電子產業供應鏈，當然也連帶減弱台北股市的撐盤力道，再進一步，下修的風險就會持續增加。
由於美國到年底前都是升息的態勢，翁偉捷建議投資人，在台北股市的操作上須以增加現金部位為主，因為升息幅度那麼激烈、全球資金減少的速度滿明確的，同時台股的成交量也不斷退潮，在資金緊縮的環境下，不管是短中長期，都應該採取比較保守的心態去做應對，尤其身上有很多存股的投資朋友，在過去兩、三年積極不斷買進的個股，其實未來都不排除會面對滿大的修正壓力，他強調「雖然說有長期存股的策略，但也必須要操作在一個比較好的價位」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。