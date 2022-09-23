籃球／生涯首度對決老東家裕隆　胡凱翔改變了

中生代球星胡凱翔今夏從SBL裕隆轉戰T1台南獵鷹，打出一片天，今在跨聯盟籃球邀請賽碰上前東家裕隆，上陣30分鐘，進帳13分、4籃板，並幫助獵鷹在下半場逆轉，取得晉級門票。 我是廣告 請繼續往下閱讀 31歲的胡凱翔離開待了9年的裕隆，生涯首度轉隊，今也是第一次以對手的身分與前東家交手，他笑說，「彼此都很熟悉，他們也明顯針對我設計防守戰術，所幸下半場年輕球員挺身而出，才收下勝利。」胡凱翔曾入選亞洲盃國手，目前在獵鷹也是中生代的主力球員，無論技術、體力都處於巔峰狀態，他也期許下個賽季能夠有突破性的表現。談到現在與過去在SBL裕隆的不同，胡凱翔認為，「看我今天在三分線外出手10次就知道，打法有明顯的改變。教練劉孟竹給我很大的主導權，球隊也擅長打快速的轉換快攻，一有空間就會立刻出手。」台南獵鷹今夏補進一票年輕球員，胡凱翔說，「若球隊打法較混亂，我也會挺身而出，掌控節奏，不會每一波都打快，而是有快有慢，把節奏掌握在自己手上。」籃球／下半場失誤暴增3倍 超級新人關鍵三分彈率獵鷹晉級籃球／雲豹主帥抗議裁判尺度惹議 籃協要求公開道歉NBA／爵士「清倉大拍賣」 送主力射手至活塞專訪／夢想有朝一日加入國家隊 袁永誠談台灣足球環境