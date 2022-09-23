李芷婷分手又被網路霸凌！老闆長文道歉了：沒好好保護她

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潘偉凡分享，他是在李芷婷16歲那年，被歌聲吸引才下定決心栽培對方，他也提到，其實從《中國好聲音》時期，李芷婷就開始對網路上的評論有些在意和不適應，但他當時卻說「那評論還好吧！」並要李芷婷別走心，「我覺得在那時候，我已經犯了極大的錯誤了，貌似的我踩到了小孩子的心靈誤區。」
潘偉凡坦言，那時李芷婷爆紅後回台，公司正準備趁勝追擊舉辦見面會時，他才發現李芷婷已經不快樂了，在發專輯的時候更加嚴重，無論公司怎麼順從都無法改善，直到李芷婷宣布交往，露出久違的笑容，他才決定妥協。
潘偉凡回憶，他當初是極力反對李芷婷去參加《全明星運動會》，但最終還是決定放手，結果後續也一如他所預期的，不斷朝向負面發展，「而且其實沒有不去練習，是因為芷婷對於自己信心不足，每次的練習都不敢跟隊友拍照」，之後李芷婷轉戰自媒體，又鬧出和男友分手等新聞爭議後，事情才變得一發不可收拾。
文末，潘偉凡則是對李芷婷的粉絲道歉，自責沒有保護好李芷婷；接著再對Twitch直播的粉絲道歉，「抱歉讓全世界最挺芷婷的你們失望了，我很清楚你們有多麼的支持她，可能芷婷因為害怕，導致她不知道該如何面對她。」
最後，潘偉凡也向李芷婷道歉，「身為妳的老闆我沒有盡力做好從初期到現在聆聽者的角色，很抱歉我沒有看見妳發出的求救訊號。」雖然成績亮眼，但中間卻露了許多他不清楚的環節，也讓他誤以為能賺到錢過好生活，對李芷婷才是最好的。
對於外界認為，李芷婷和公司沒有發表作品，潘偉凡解釋，其實早在2021年就整理一張全創作專輯，但礙於媒體形象以及李芷婷的心靈狀況實在不適合，因此他決定公開Demo帶，希望大家聽聽看，「也給芷婷自己聽一下沉澱一下自己，謝謝大家。」（編輯：詹鎰睿）
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