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李芷婷分手又被網路霸凌！老闆長文道歉了：沒好好保護她

▲李芷婷的老闆PO出長文，自責當初沒有好好保護她，並希望外界能給李芷婷多一點時間。（圖／翻攝李芷婷IG）
▲李芷婷的老闆PO出長文，自責當初沒有好好保護她，並希望外界能給李芷婷多一點時間。（圖／翻攝李芷婷IG）

娛樂中心/綜合報導

2022-09-23 16:41:08

台灣新生代歌手李芷婷，因參加《中國好聲音》唱功備受肯定，回台後邀約不斷，怎料，高人氣的背後卻為她頻頻帶來網路攻擊，日前更近乎崩潰的發文請求大家放過她。對此，李芷婷的老闆兼製作人潘偉凡，就特別祭出長文，解釋所有來龍去脈，並向大家道歉。

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潘偉凡22日在個人IG上表示，「這一篇給近期關心我們的人，也是給一直支持李芷婷的大家，希望一切讓我們有點空間做一些對話，真的很謝謝大家，也歡迎大家在我這邊留言就可以了，是罵是鼓勵等等，我都會虛心接受。」

潘偉凡分享，他是在李芷婷16歲那年，被歌聲吸引才下定決心栽培對方，他也提到，其實從《中國好聲音》時期，李芷婷就開始對網路上的評論有些在意和不適應，但他當時卻說「那評論還好吧！」並要李芷婷別走心，「我覺得在那時候，我已經犯了極大的錯誤了，貌似的我踩到了小孩子的心靈誤區。」

▲李芷婷19日凌晨連續PO文，表示自己再也無法忍受網路上的霸凌，並請求大家放過她。（圖／翻攝自李芷婷IG）
▲李芷婷19日連續PO文，表示自己再也無法忍受網路上的霸凌，並請求大家放過她。（圖／翻攝自李芷婷IG）
潘偉凡坦言，那時李芷婷爆紅後回台，公司正準備趁勝追擊舉辦見面會時，他才發現李芷婷已經不快樂了，在發專輯的時候更加嚴重，無論公司怎麼順從都無法改善，直到李芷婷宣布交往，露出久違的笑容，他才決定妥協。

潘偉凡回憶，他當初是極力反對李芷婷去參加《全明星運動會》，但最終還是決定放手，結果後續也一如他所預期的，不斷朝向負面發展，「而且其實沒有不去練習，是因為芷婷對於自己信心不足，每次的練習都不敢跟隊友拍照」，之後李芷婷轉戰自媒體，又鬧出和男友分手等新聞爭議後，事情才變得一發不可收拾。

文末，潘偉凡則是對李芷婷的粉絲道歉，自責沒有保護好李芷婷；接著再對Twitch直播的粉絲道歉，「抱歉讓全世界最挺芷婷的你們失望了，我很清楚你們有多麼的支持她，可能芷婷因為害怕，導致她不知道該如何面對她。」

▲李芷婷突發長文，暗指結束《全明星》旅程，意識到自己多麼不成熟。（圖／李芷婷IG）
▲潘偉凡透露，李芷婷沒有不去練習，而是缺乏自信心，才會沒有和大家合照。（圖／李芷婷IG）
最後，潘偉凡也向李芷婷道歉，「身為妳的老闆我沒有盡力做好從初期到現在聆聽者的角色，很抱歉我沒有看見妳發出的求救訊號。」雖然成績亮眼，但中間卻露了許多他不清楚的環節，也讓他誤以為能賺到錢過好生活，對李芷婷才是最好的。

對於外界認為，李芷婷和公司沒有發表作品，潘偉凡解釋，其實早在2021年就整理一張全創作專輯，但礙於媒體形象以及李芷婷的心靈狀況實在不適合，因此他決定公開Demo帶，希望大家聽聽看，「也給芷婷自己聽一下沉澱一下自己，謝謝大家。」（編輯：詹鎰睿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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