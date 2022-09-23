鄭運鵬確診！明天誓師大會仍照常舉行　將視訊連線現身

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鄭運鵬表示，今天是他居家照護隔離的第一天，早上只是因為長達三個星期的喉嚨沙啞，利用開議的時間去醫務室看診，請醫生開消炎藥，沒想到快篩出現陽性。
鄭運鵬說，其實，這是他今年的第二次隔離了，第一次是二月時的水痘感染，發現的時間更遲，導致根本來不及第一時間服用抗病毒藥物，這次能在沒什麼感覺時就發現，還算是幸運。
鄭運鵬說，雖然目前沒有任何症狀，但接下來將立即開始7天的居家照護，原本已答應出席的活動將先跟大家請假，造成大家的困擾相當抱歉。雖然確診但他也預告明天的「運轉桃園，勝利啟航」誓師大會仍會照常進行，並表示總統蔡英文也會來桃園，跟鄭文燦一起為大家加油打氣。鄭運鵬說，「現在我倒要煩惱明天要如何帥氣連線，勇者是不會被這種阻礙打倒的！」他也為自己打氣，「防疫進入最後階段，讓我們一起守住九局下半！」
另外針對上午參選對手張善政受訪時，對他快篩陽性的狀況表達慰問，鄭運鵬表示，從新聞看到張善政的祝福，感謝張的關心，並祝張善政闔家平安，身體安康。
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