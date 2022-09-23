剩苦難等待？真子「婆媳關係」恐惡化 回國與否都是問題
日本皇室秋篠宮文仁親王長女真子在去年10月結婚後，隨即與丈夫小室圭前往美國紐約過新生活。但是小室圭連兩次在律師資格考試中慘遭滑鐵盧，甚至傳出極有可能三度落榜，傳出夫妻倆可能會回日本生活，不過近來有日媒報導指出，真子即使回到日本生活，也可能與小室圭的母親小室佳代相處不愉快，「苦難的道路還會持續」。
根據《週刊現代》報導指出，由於小室圭的第三次律師資格考試尚未確定能否合格，而兩人住在紐約的公寓當中，靠的是真子尚未脫離皇室前的存款，以及領事館的支援過活。只是在民間有聲音對於目前未能自食其力的夫妻倆感到不滿，質疑兩人一直沒有經濟基礎，「還要接受多久的特殊待遇」。
雖然回到日本重建生活也是小室圭與真子的其中一個選項，但有皇室記者指出，回到日本後還有小室佳代在等著他們，「小室佳代很疼愛小室圭，因此很可能從夫妻問題到還子的教育方針都要參與。搞不好還會希望能跟小室圭還有真子一起同住。而真子又是比較堅毅的性格，婆媳之間相處可能會十分激烈。」
報導指出，若是在這樣的情況下，又因為金錢糾紛引起輿論，不僅會吸引媒體的目光，對於真子來說，更是回到了結婚之前的那段時光，罹患的創傷後壓力症候群（PTSD）可能會更加惡化。「因此回國、不回國，對於前公主來說，都是條苦難之路」。