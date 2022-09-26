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今日來講股／Q4保守操作提升現金部位　觀光生技看基本面

▲分析師指出，由於電子股這波庫存修正至少要延續到明年第二季，因此短期內需保守操作，股市、債市與現金部位，建議以提升現金部位為主。（圖／NOWnews資料照片）
▲分析師指出，由於電子股這波庫存修正至少要延續到明年第二季，因此短期內需保守操作，股市、債市與現金部位，建議以提升現金部位為主。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-09-26 08:30:00

下半年全球股市籠罩「鷹」霾，全球市場波動幅度加大，Fed再度宣布升息3碼，台灣也跟進升息半碼？是否影響第四季操作策略？分析師指出，由於電子股這波庫存修正至少要延續到明年第二季，因此短期內需保守操作，股市、債市與現金部位，建議以提升現金部位為主。至於近來漲多的觀光與生技類股，他則認為都是短期發酵的題材，後續能不能有動力往上走，最終還是得看基本面，至於航空雙雄股價之前已經漲過一波，建議投資朋友可以避開。

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面對美國聯準會年底前還可能升息，全球資金減少的速度滿明確的，而台股無法獨善其身，成交量也不斷退潮，分析師翁偉捷建議投資人，這樣資金緊縮的環境下，不管是短中長期的操作策略，應該還是得採取比較保守的心態去做應對，尤其身上有很多存股的投資朋友，在過去兩、三年積極買進，未來都不排除會面對滿大的修正壓力，至少目前看起來，電子股下修的風險持續，這一波庫存修正至少會延續到明年的第二季。

至於金融股面對升息的環境中，翁偉捷表示，全球債券市場的崩盤也會影響到金融股投資減損壓力，電子股與金融股雙雙受到利空襲擊，且部分本益比的修正、基本面的修正，疊加而來的風險越來越大，因此建議投資人現階段把現金部位提得越高越好，降低自己的持股至少在三成底下，不要讓自己在年底之前還在承受股票市場的風險。

翁偉捷進一步指出，畢竟到目前為止，我們看到全球大略資產的投資報酬率來講，現金的投資報酬率其實已經快要優於債券市場，甚至有追上股票報酬率的狀態，其實未來在整個資產的配置上面，股市、債市還有現金部位，還是以現金部位為主比較好。

至於族群上，上一周（9/19-9/23）生技醫療與觀光股表現亮眼，還可以續抱嗎？為此，翁偉捷指出，生技類股還是比較偏個別企業經營結果的展現，像是北極星藥業近期解盲成功，股價其實在之前就先反映了利多，後續能不能持續上漲，還是要看能不能帶給他們公司營收之外、獲利正成長的空間，例如EPS的提升。

另外，觀光股的部分，翁偉捷認為是比較屬於短周期的利多發酵，尤其在邊境解封的題材上，受惠比較大的應該是旅行社，不管是國內邊境解封或是相關檢疫措施的放寬，以及日本自由行政策的放寬，都會刺激國內旅行業者的業績上漲，當然在過去極低基期的影響下，業績可能出現倍數成長，但他提醒後續仍要注意，是否有可能利多不漲，反而造成短波段行情的休息跟震盪，基本面更要留意。至於航空雙雄，基本上沒有什麼太大的機會，因為航空雙雄的股價其實早就已經反映完了，建議投資朋友可以避開。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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