2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

黑狗兄返來了！寶島歌王洪一峰十週年紀念特展開展　

▲「黑狗兄返來了－寶島歌王洪一峰十週年紀念特展」今（23）日在剝皮寮歷史街區開展。（圖／記者李琦瑋攝，2022.09.23）
▲「黑狗兄返來了－寶島歌王洪一峰十週年紀念特展」今（23）日在剝皮寮歷史街區開展。（圖／記者李琦瑋攝，2022.09.23）

記者李琦瑋／台北報導

2022-09-23 16:59:52

文化總會與洪一峰文化藝術基金會共同促成「黑狗兄返來了－寶島歌王洪一峰十週年紀念特展」，今（23）日在台北萬華的剝皮寮歷史街區開展，該紀念展以「歌王洪一峰生活一條街」為策展概念，在剝皮寮街區串起寶島歌王洪一峰的一生，並以他的經典歌曲規劃3大展區，分別為「思慕的人」、「舊情綿綿」及「黑狗兄返來了」，重現寶島歌王不同階段精彩的人生。

我是廣告 請繼續往下閱讀
文總表示，洪一峰在台灣本土音樂史上，有著無法撼動的重要地位，他的歌曲〈淡水暮色〉、〈舊情綿綿〉、〈可憐戀花再會吧〉及〈山頂的黑狗兄〉等，在當時幾乎是家喻戶曉、人人朗朗上口的知名曲目，並於後續被多次翻唱，影響力持續至今；除此之外，洪一峰也引領台語文藝歌唱電影發展、致力推廣本土音樂教育，締造了五、六○年代台語歌謠的輝煌紀錄，並與紀露霞、文夏等人並列「二王一后」，是當時家喻戶曉的歌手兼創作人。為了紀念一代音樂巨擘，文化總會才會與洪一峰文化藝術基金會共同促成該紀念特展。

文化部長李永得今天與會致詞表示，洪一峰的歌曲不但是傳唱全台灣，「連身為客家人的我，第一首學會的台語歌就是〈思慕的人〉」，可見他的影響力是無遠弗屆且跨越族群。洪一峰除了本身在音樂上的成就及影響力外，也培養了很多台灣的音樂人才，影響台灣的流行音樂界非常深，相信透過這個展覽，可以讓大家進一步了解洪一峰的精采，體驗一下在那個年代，台灣流行音樂的魅力和影響力。

李永得說，文化部不只支持現在的音樂創作，對台灣的音樂歷史也會詳實地記錄，「這是我們文化很重要的歷史、很重要的根」，文化部會和大家一起努力。

文總秘書長李厚慶指出，其實文總與洪一峰的緣分，從18年前就開始了，這次能再次接起緣份，感到非常開心且榮幸。2004年，由文總舉辦的首屆「台灣之歌」詞曲徵選得獎歌曲頒獎典禮上，除了頒獎給「台灣之歌」的得獎者之外，時任總統陳水扁頒發「中華文化復興運動總會獎狀」給洪一峰、文夏及紀露霞3位台灣音樂具有重大意義的歌王及歌后，並稱他們是最能代表台灣精神與台灣價值的「文化國寶」。

洪一峰文化藝術基金會執行長洪榮良說，自家三兄弟（洪榮宏、洪敬堯、洪榮良）為了完成父親的遺志，在2010年創立基金會，致力傳承台灣音樂歌謠文化，本次紀念展，特別回到洪一峰出生地－萬華，在剝皮寮歷史街區展出，將重現故居、工作室、音樂教室等，與洪一峰息息相關的空間場域，讓民眾看見一代大師曾經生活的軌跡。

紀念展分3大展區，「思慕的人」以故居、工作室、音樂教室等場域為主，映照洪一峰人生縮影；「舊情綿綿」展區與作詞人方文山、藝人兼畫家倪子鈞（小馬）、沙畫大師莊明達等合作，向洪一峰致敬；「黑狗兄返來了」展區，重現洪一峰在拉吉歐、露天野台、日本東寶大舞台、電影、秀場歌舞廳等不同時期的成就及舞台樣貌。

展覽期間也有許多精彩活動，包括「洪歌星卡拉OK金嗓大賽」、「時光更衣間」旗袍變裝體驗、「老時光電影院」、「拉吉歐LIVE SHOW」歌手現場演唱等。此外，洪一峰文化藝術基金會也正在製作洪一峰專曲專輯，並結合當代藝術，以傳承精神創新。

「黑狗兄返來了－寶島歌王洪一峰十週年紀念特展」即日起至10月30日（週一休館）每天上午9點至下午6點，在剝皮寮歷史街區免費展出，民眾將透過行走在街區不同區域，看見從小到大不同時期的歌王樣貌，彷彿進到時光機中，與洪一峰共同度過他人生中每個重要階段。

文總TAIWAN PLUS首日逾10萬民眾湧入　野老朝雄到場支持

影／橘色惡魔來了！文總訪京都橘高校　直擊吹奏樂部排練

文總TAIWAN PLUS赴日掀台灣熱！台灣咖啡為活動暖身

文總10月首辦青少年文史營　「不玩團康、免分組報告」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀