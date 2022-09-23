黑狗兄返來了！寶島歌王洪一峰十週年紀念特展開展　

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文化部長李永得今天與會致詞表示，洪一峰的歌曲不但是傳唱全台灣，「連身為客家人的我，第一首學會的台語歌就是〈思慕的人〉」，可見他的影響力是無遠弗屆且跨越族群。洪一峰除了本身在音樂上的成就及影響力外，也培養了很多台灣的音樂人才，影響台灣的流行音樂界非常深，相信透過這個展覽，可以讓大家進一步了解洪一峰的精采，體驗一下在那個年代，台灣流行音樂的魅力和影響力。
李永得說，文化部不只支持現在的音樂創作，對台灣的音樂歷史也會詳實地記錄，「這是我們文化很重要的歷史、很重要的根」，文化部會和大家一起努力。
文總秘書長李厚慶指出，其實文總與洪一峰的緣分，從18年前就開始了，這次能再次接起緣份，感到非常開心且榮幸。2004年，由文總舉辦的首屆「台灣之歌」詞曲徵選得獎歌曲頒獎典禮上，除了頒獎給「台灣之歌」的得獎者之外，時任總統陳水扁頒發「中華文化復興運動總會獎狀」給洪一峰、文夏及紀露霞3位台灣音樂具有重大意義的歌王及歌后，並稱他們是最能代表台灣精神與台灣價值的「文化國寶」。
洪一峰文化藝術基金會執行長洪榮良說，自家三兄弟（洪榮宏、洪敬堯、洪榮良）為了完成父親的遺志，在2010年創立基金會，致力傳承台灣音樂歌謠文化，本次紀念展，特別回到洪一峰出生地－萬華，在剝皮寮歷史街區展出，將重現故居、工作室、音樂教室等，與洪一峰息息相關的空間場域，讓民眾看見一代大師曾經生活的軌跡。
紀念展分3大展區，「思慕的人」以故居、工作室、音樂教室等場域為主，映照洪一峰人生縮影；「舊情綿綿」展區與作詞人方文山、藝人兼畫家倪子鈞（小馬）、沙畫大師莊明達等合作，向洪一峰致敬；「黑狗兄返來了」展區，重現洪一峰在拉吉歐、露天野台、日本東寶大舞台、電影、秀場歌舞廳等不同時期的成就及舞台樣貌。
展覽期間也有許多精彩活動，包括「洪歌星卡拉OK金嗓大賽」、「時光更衣間」旗袍變裝體驗、「老時光電影院」、「拉吉歐LIVE SHOW」歌手現場演唱等。此外，洪一峰文化藝術基金會也正在製作洪一峰專曲專輯，並結合當代藝術，以傳承精神創新。
「黑狗兄返來了－寶島歌王洪一峰十週年紀念特展」即日起至10月30日（週一休館）每天上午9點至下午6點，在剝皮寮歷史街區免費展出，民眾將透過行走在街區不同區域，看見從小到大不同時期的歌王樣貌，彷彿進到時光機中，與洪一峰共同度過他人生中每個重要階段。