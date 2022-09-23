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國光女神被劈腿才驚覺懷孕！離婚內幕讓小S痛罵：不要臉

▲LaLa從手機簡訊抓包到前夫出軌證據。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》FB）
▲LaLa從手機簡訊抓包到前夫出軌證據。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》FB）

記者江芷稜/綜合報導

2022-09-23 17:09:29

國光女神LaLa（蘇心甯）外型甜美、身材火辣，儘管年屆40歲，依舊保養得非常年輕，是各大綜藝節目的常客，早婚的她曾經歷一段失敗的婚姻，錄製《小姐不熙娣》節目時，她痛揭前夫多次劈腿的離譜行徑，讓小S忍不住痛罵「不要臉」！

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▲LaLa保養得非常年輕。（圖／翻攝自LaLa臉書）
▲LaLa保養得非常年輕。（圖／翻攝自LaLa臉書）
▲LaLa擁有豐滿上圍，身材非常火辣。（圖／翻攝自LaLa臉書）
▲LaLa擁有豐滿上圍，身材非常火辣。（圖／翻攝自LaLa臉書）
▲LaLa外貌依舊是個少女模樣。（圖／翻攝自LaLa臉書）
▲LaLa外貌依舊是個少女模樣。（圖／翻攝自LaLa臉書）
LaLa透露，前夫喜歡偷吃卻不承認，某次手機跳出簡訊「我昨天煮的早餐好吃嗎？」經過她嚴厲逼問，才鬆口是傳播妹傳的簡訊，被抓包在外面偷吃，她暴怒下決定分手，沒想到隔天發現懷孕，年僅25歲的LaLa母性大爆發，和前男友溝通過後，認為小孩是老天爺給的禮物，決定再給對方一次機會，結婚後生下小孩。

▲LaLa膚白貌美外型佳，是綜藝節目的常客。（圖／翻攝自LaLa臉書）
▲LaLa膚白貌美外型佳，是綜藝節目的常客。（圖／翻攝自LaLa臉書） 
▲LaLa年紀輕輕就生下女兒。（圖／翻攝自LaLa臉書）
▲LaLa年紀輕輕就生下女兒。（圖／翻攝自LaLa臉書）
沒想到小孩出生每天哭，老公沒有體諒，竟然對嬰兒咆哮「怎麼會那麼吵」，她只好選擇自己照顧小孩，每天努力揹小孩外出賣春捲、香腸賺錢，卻被人告知她老公出軌偷吃，還騙第三者是老婆堅持離婚。LaLa私下偷約小三見面對質，對方怯弱坦承：「我們脫光衣服在床上，只有蓋棉被聊天。」讓她哭笑不得，最後蒐集好證據才成功離婚。

▲LaLa的感情遭遇，讓小S忍不住痛罵她前夫不要臉。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》FB）
▲LaLa的感情遭遇，讓小S忍不住痛罵她前夫不要臉。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》FB）
這段婚姻破局的經程，讓節目嘉賓都不敢置信，小S更是為她打抱不平，痛罵劈腿慣犯「不要臉到極點」，不過，LaLa獨自撫養小孩，靠努力勇闖演藝圈，經常在螢光幕前爭取曝光，獲得許多通告、業配機會，成為一個稱職的單親媽媽，仍期盼下一段幸福出現。

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