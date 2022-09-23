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YouTuber批走鐘獎「垃圾玩意兒」裝什麼逼呢！呱吉開酸了

▲YouTuber「錫蘭」透露自己過了截止時間來不及報名，便怒罵走鐘獎「什麼垃圾玩意兒」，對此，身為走鐘獎主辦單位「上班不要看」的老闆呱吉也忍不住開酸。（圖／翻攝自錫蘭IG、呱吉臉書）
▲YouTuber「錫蘭」透露自己過了截止時間來不及報名，便怒罵走鐘獎「什麼垃圾玩意兒」，對此，身為走鐘獎主辦單位「上班不要看」的老闆呱吉也忍不住開酸。（圖／翻攝自錫蘭IG、呱吉臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-09-23 17:21:04

堪稱是「YouTuber年度盛事」的走鐘獎又要來了，今年已是第四屆舉辦，投稿參加的影片數量眾多，在昨（22）日晚間也公布入圍名單。豈料就有一名YouTuber「錫蘭」透露自己過了截止時間來不及報名，便怒罵走鐘獎「什麼垃圾玩意兒」，還說要自己辦頒獎典禮。對此，身為走鐘獎主辦單位「上班不要看」的老闆呱吉也忍不住開酸。

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▲YouTuber「錫蘭」透露自己過了截止時間來不及報名，便怒罵走鐘獎「什麼垃圾玩意兒」。（圖／翻攝自錫蘭IG）
▲YouTuber「錫蘭」透露自己過了截止時間來不及報名，便怒罵走鐘獎「什麼垃圾玩意兒」。（圖／翻攝自錫蘭IG）
錫蘭在IG限時動態表示，當時因為晚提交了幾分鐘，所以走鐘獎沒有報上去，「我們將近最後時間投稿的，因為網頁有些問題加載不出，然後刷新了一下就發現要重填了」，也因為才剛過截止時間幾分鐘，也就是凌晨12點過幾分鐘，又因為是網頁問題，他便馬上問了主辦方是否有什麼方法。

▲YouTuber「錫蘭」透露自己過了截止時間來不及報名，便怒罵走鐘獎「什麼垃圾玩意兒」。（圖／翻攝自錫蘭IG）
▲YouTuber「錫蘭」透露自己過了截止時間來不及報名。（圖／翻攝自錫蘭IG）
錫蘭說，他們當時用pdf和表格整理好要投稿的影片發給主辦方，但最後跟主辦方來來回回幾個星期之後，主辦方說沒有辦法，「他們說我今年就無法參加了，這也就是為什麼我沒出現在走鐘獎的名單」。他透露，自己在幾天前收到了走鐘獎寄給他的邀請函，「我得說，我不僅不會去參加，還要搞個自己的頒獎典禮，走中獎（走鐘獎）什麼垃圾玩意，憑什麼當權威，老子頒的獎才是權威中的權威」。

他接著酸，「我的頒獎典禮不需要評委，不需要投票，都我說的算。也不需要任何人穿著廉價西裝在拼多多紅毯上過家家，都是YouTuber而已，裝什麼逼呢？走中獎（走鐘獎）你算個雞X毛」。

▲YouTuber錫蘭疑似在嘲諷「上班不要看」的老闆兼台北市議員呱吉。（圖／翻攝自錫蘭IG）
▲YouTuber錫蘭疑似在嘲諷「上班不要看」的老闆兼台北市議員呱吉。（圖／翻攝自錫蘭IG）
不僅如此，他也列出暫定會有的獎項，像是2022年英語最差YouTuber獎、2022年最差名字裡帶數字的YouTuber獎，「噢對，我們還會有些政治相關的獎項，比如『2022最差台北市議員獎』，因為我也不太懂台灣政治，所以目前暫定只有台北的選項，請大家見諒」，疑似在嘲諷「上班不要看」的老闆兼台北市議員呱吉。

對此，呱吉也在臉書發文開酸，並用對話方式寫下「『老闆我要一杯錫蘭奶茶。』『抱歉，營業時間過囉，麻煩你明年，不是，明天再來好嗎？』『X這什麼爛店！？』，店老闆笑笑地看著這位晚到的客人，緩緩地說：『怕您聽不懂台語，我用英語講。MAY SONG MIGHT MAY（不爽不要買）』」，貼文一出，立刻掀起熱議。（編輯：郭佩蓉）


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