雙颱影響不大！北部、東部今晚變天 一圖看懂週末天氣
今（23）日台灣整體天氣都算穩定，只有清晨時涼意較為明顯，中央氣象局指出，今晚之後，隨著北邊的大陸高壓南下，週末（9/24~9/25）台灣附近的東北風將隨之增強；目前西北太平洋上在今日上午和下午各分別生成了「塔拉斯」和「諾盧」兩個輕度颱風，塔拉斯在日本南方，路徑持續往北，對台灣沒有影響，諾盧則是向西移動，預計在下週日（9/25）最靠近台灣，並導致北部、東半部和巴士海峽地區水氣增加、沿岸風浪增強；綜觀來看，這週末北部、東半部地區換轉為有局部短暫雨的天氣，氣溫也會比今日下降攝氏3~4度，中南部地區影響則較小。
氣象局表示，今晚開始到週末結束，北部、東半部地區是會有局部短暫雨的天氣，尤其明日基隆北海岸、東北部和大台北山區更要留意局部大雨，中南部地區多雲到晴，山區需留意午後雷陣雨，氣象預報員張承傳表示，週末北台灣降雨主要還是東北風增強的原因，南方的諾盧颱風影響很有限，但仍需持續關注它的動態。
張承傳指出，諾盧颱風未來還會繼續增強，但最多應該到輕度颱風上限，轉中颱的機率很低，路徑上是朝偏西的方向，通過呂宋島後進入南海，並在下週日（9/25）一整天最靠近台灣，主要影響是台灣沿海風浪變大，跟稍微帶來一些水氣，臺南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8~9級強陣風。溫度部分，受到下雨影響，週末北部高溫明顯降低，落在攝氏27~29度，低溫則是攝氏23~25度，中南部地區影響較小，高溫大約是攝氏31~33度。
而諾盧颱風目前在鵝鑾鼻東南東方1220公里的海面上，以每小時18轉23公里的速度，向西南西轉西行進，中心附近最大風速每秒18公尺，相當於10級風，七級風暴風半徑100公里，預測明日下午14時的中心位置在臺北東南方1050公里的海面上。
>>>最好看的天氣新聞，最實用的穿搭撇步，都在《時尚氣象台》！！！