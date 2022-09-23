樹科大電競奪冠　企業贊助打造百萬「次世代電競館」

樹德科大電競系以「STU」組隊參加2021年「Red Bull Campus Clutch」校園英豪爭霸戰，贏得全國冠軍，而此好成績也為學校獲得價值百萬元的專業設備贊助。Red Bull贊助建置「Red Bull Gaming Hub（次世代電競館）」設備，今（23）日舉辦啟用儀式，活動現場也由電競職業隊伍PSG Talon與電競系學生示範交流表演賽《糖豆人Fall Guys》。
「Red Bull Gaming Hub」設備啟用儀式由Red Bull消費者募集行銷經理Hazel與樹德科大校長陳清燿主持，並完成合作協議書簽署。此設備建置完成，除提升學校硬體設備，亦為選手注入更多的能量，讓電競、文化、及各項活動賽事益加活絡。
電競系副主任蔣天華指出，此場域規劃高規格硬體設備及特色空間，包含Intel mini主機、AOC電競螢幕、SteelSeries週邊硬體設備等，將既有的虛擬製播中心呈現出全新專屬的電競，讓接受高強度密集訓練及在緊張比賽中的選手，有更舒適的環境體驗。
此外，WhiizU第三年舉辦的單車電競賽事「2022 QCL風之翼自由車電競賽事」，將由台灣紅牛公司與合作及贊助單位建置的「Red Bull Gaming hub」共同舉辦，也將是次世代電競館成立後，首次舉辦運動與電競結合的比賽。