搶攻後疫時代旅遊商機　　三縣市結盟行銷「５Ｇ健康遊」

迎接後疫情時代爆發性旅遊商機，南投縣、彰化縣與臺南市三縣市休閒農業，不再各自打拼，今日簽署結盟同意書，啟動跨域合作推廣休閒農業、工藝體驗及伴手禮開發行動，打造「５Ｇ健康遊．放心玩農場」休閒農業新型態旅遊，期待發揮1+1+１大於3共同效益。





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這場結盟儀式在台灣工藝文化園區舉辦，也是行政院農委會5G健康遊與台灣工藝文化發展研究中心工藝體驗遊，聯合休閒農業跨域通路媒合活動，吸引不少旅行業者參加，實際了解潛在商機。





行政院農委會楊欣佳科長表示，未來的旅遊產品，不再單調的只賣餐飲、住宿和體驗，結合新時代的5Ｇ，手機預約、支付加上體驗活動的打卡，留下美好的旅遊體驗回憶，這是此次臺南市、南投縣與彰化縣休閒農業暨農場的結盟後發展方向。





▲三縣市休閒農業不再各自打拼，今日簽約結盟，合力推廣5G新型態休閒農業旅遊。（圖／記者金武鳳攝，2022.9.23)

此外，為提升休閒農業服務品質與商品特色，農委會也致力行銷台灣休閒農業的5G健康遊放心玩農場，就是體驗農場Goodplace（環境好自然）、Goodfood（食材好鮮）、Goodfun（體驗好有趣）、Goodfriend（農民好友善）、Goodtime（歡樂好時光），將屬於農業的深層文化內涵，結合台灣工藝的創意和美感，是未來休閒農業轉型新型態。





台灣工藝研究發展中心張仁吉主任說，未來工藝體驗結合農業的農產、環境、文化，將是旅遊業的一大亮點，工藝文化含有創意加上美學，建立了視、觸覺感官之旅，而台灣的農業在量與值皆是享譽國際，加入了農業的味、嗅、聽，是一種五感體驗遊程。另知達工藝會館設計以工藝素材形塑會館特色體現職人手做，期望這次聯合跨部會的旅遊體驗，可以讓遊客、旅遊業找到有亮點的旅遊產品。





南投縣休閒農業策略聯盟理事長梁西海，解說在地特色民宿、特色手作伴手禮、特色餐廳，讓旅遊業者了解南投縣的休閒農業，促進南投縣休閒農業觀光人數及產值，並推薦縣民去臺南市、彰化縣放心玩農場。





臺南市休閒農業發展協會理事長賴金瑞指出，台南不僅有古都文化，休閒農業產品豐富：如田媽媽餐點、特色農遊場域、節氣農遊等，都是吸客亮點。彰化縣觀光休閒農業發展協會理事長張梅嬌推荐，縣內農特產品及水果種類繁多，東螺溪畔的旅遊遊程及農場業者各有優勢，歡迎國人到彰化做客。





此次活動主辦人也是南投縣休閒農業區輔導顧問師張豐盛表示，三個縣市農業、休閒農場各有特色，透過聯合跨域通路媒合，將有更豐沛資源吸引遊客。期待透過三縣市的合作，開啟台灣休閒農業新型態的行銷方式─「5G健康遊南投 放心玩台南、彰化農場」，藉此讓休閒農業成為新型態的旅遊，吸引文青風、在地風、食安風、運動風、美食風的五風之旅，養成用手機、照相機、空拍機、運動相機、導航機的五機之遊，記錄著台灣每個休閒農業的美好與感動。



