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產業強強聯手！玩宅神爺手遊先抽iPad再抽iPhone14

▲即日起至10/23日止，凡購買「炸鷄大師」餐點消費滿百並登入遊戲，即可抽好禮！（圖／品牌提供）
▲即日起至10/23日止，凡購買「炸鷄大師」餐點消費滿百並登入遊戲，即可抽好禮！（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-09-26 11:00:00

現正最夯就是吃美食打手遊，宅在家裡當大爺，熱門休閒手遊「宅神爺」邀你一起吃炸雞、玩遊戲，先抽iPad再抽iPhone14！今年夏天「宅神爺」攜手台灣手搖風炸雞品牌「炸鷄大師」合作，除特殊商圈的店鋪(學生餐廳，軍營等)之外，全台46家店皆可看到宅神爺的活動蹤跡，透過異業結盟搶得先機！

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宅神爺團隊在創辦遊戲之時，為符合民眾的休閒娛樂當大爺的設定，免去以往需安裝多種遊戲APP的手續，彙集了麻將遊戲、黃金馬、骰寶、撲克、拉霸等數十款遊戲，一鍵下載通通入手，非常方便。

除此之外，宅神爺為向玩家保證宅神爺遊戲的公平公正，並無因人、因時、因地做人為控制與配牌的情況，也已經正式通過GLI(Gaming Laboratories International )認證，是線上博弈產業唯一擁有國際資質的全球性獨立測試和評估機構，並持續致力於提供專業、穩定流暢、公平公正的遊戲體驗給每一位玩家。

這次宅神爺攜手台灣手搖風炸雞品牌「炸鷄大師」，邀請民眾於享用美味台式炸雞的同時，打開宅神爺手遊參加好禮雙重抽活動，即日起至10/23日止，凡購買「炸鷄大師」餐點消費滿百，即可獲得「宅神爺Ｘ威尼斯不夜城」虛寶卡一張，兩面皆有好禮可於線上進行兌換，登入遊戲即可抽iPad，輸入序號最大獎再抽iPhone14！

本次活動強強聯手國內知名餐飲品牌揚秦國際企業股份有限公司，該公司旗下有「麥味登」､「炸鷄大獅」及「REAL 真‧Café‧Bread」等三大連鎖餐飲事業。炸鷄大師秉持堅守台灣風味，首創SHAKE創意融合台式熱炒風味，引領 「手搖式炸雞」的風潮；運用各種獨家醬料，透過手搖拌勻，打造全新台式炸鷄動感的新口味，邀請民眾在享用美食的同時，也能暢玩宅神爺並參加抽獎。

活動期間內參加「宅神爺」好禮雙重抽，只要掃描虛寶卡上QR code登入宅神爺即可獲得「新手獎章」先參加iPad抽獎 ，同時間輸入序號還可再參加額外抽獎，頭獎可獲得過今夏最夯的iPhone14手機一隻，貳獎為宅神爺遊戲100,000金幣（價值1000元）、參獎為宅神爺遊戲50,000金幣（價值500元）、肆獎為宅神爺遊戲點數100點（價值100元）、伍獎為炸鷄大師折價券100元，獎項將於10/25日抽出幸運玩家並且公佈於官網及社群軟體上，活動詳情請洽宅神爺官方網站。(遊戲內容與相關活動請以遊戲內最新公告為準)

更多詳情請見官方網站
https://www.bonuswinner.com.tw/googlead/ad/events/friedchicken/index.html

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