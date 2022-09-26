產業強強聯手！玩宅神爺手遊先抽iPad再抽iPhone14

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除此之外，宅神爺為向玩家保證宅神爺遊戲的公平公正，並無因人、因時、因地做人為控制與配牌的情況，也已經正式通過GLI(Gaming Laboratories International )認證，是線上博弈產業唯一擁有國際資質的全球性獨立測試和評估機構，並持續致力於提供專業、穩定流暢、公平公正的遊戲體驗給每一位玩家。
這次宅神爺攜手台灣手搖風炸雞品牌「炸鷄大師」，邀請民眾於享用美味台式炸雞的同時，打開宅神爺手遊參加好禮雙重抽活動，即日起至10/23日止，凡購買「炸鷄大師」餐點消費滿百，即可獲得「宅神爺Ｘ威尼斯不夜城」虛寶卡一張，兩面皆有好禮可於線上進行兌換，登入遊戲即可抽iPad，輸入序號最大獎再抽iPhone14！
本次活動強強聯手國內知名餐飲品牌揚秦國際企業股份有限公司，該公司旗下有「麥味登」､「炸鷄大獅」及「REAL 真‧Café‧Bread」等三大連鎖餐飲事業。炸鷄大師秉持堅守台灣風味，首創SHAKE創意融合台式熱炒風味，引領 「手搖式炸雞」的風潮；運用各種獨家醬料，透過手搖拌勻，打造全新台式炸鷄動感的新口味，邀請民眾在享用美食的同時，也能暢玩宅神爺並參加抽獎。
活動期間內參加「宅神爺」好禮雙重抽，只要掃描虛寶卡上QR code登入宅神爺即可獲得「新手獎章」先參加iPad抽獎 ，同時間輸入序號還可再參加額外抽獎，頭獎可獲得過今夏最夯的iPhone14手機一隻，貳獎為宅神爺遊戲100,000金幣（價值1000元）、參獎為宅神爺遊戲50,000金幣（價值500元）、肆獎為宅神爺遊戲點數100點（價值100元）、伍獎為炸鷄大師折價券100元，獎項將於10/25日抽出幸運玩家並且公佈於官網及社群軟體上，活動詳情請洽宅神爺官方網站。(遊戲內容與相關活動請以遊戲內最新公告為準)
更多詳情請見官方網站
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