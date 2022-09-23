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徐若瑄衣櫃空蕩蕩！背後「暖心原因」曝光：一路堅持18年

▲徐若瑄低調義賣二手衣物18年，帶著粉絲一起做公益。（圖／徐若瑄臉書）
▲徐若瑄低調義賣二手衣物18年，帶著粉絲一起做公益。（圖／徐若瑄臉書）

記者鍾怡婷/綜合報導

2022-09-23 18:50:36

徐若瑄擔任「1111生活共好行動」的公益大使，特地捐出自己珍藏11年的香奈兒外套，透過公益拍賣進行募款，並且徐若瑄多年的主持人好友也透露，很少見到有女星的衣櫃如此空曠，原來她有一個網站專門義賣自己的二手衣物，創立至今一路維持了18年，除了將義賣金額全數捐出外，也常常自掏腰包湊成整數，低調做公益數年。

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▲徐若瑄為公益捐出珍藏11年的精品外套。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲徐若瑄為公益捐出珍藏11年的香奈兒精品外套。（圖／記者鍾怡婷攝）
徐若瑄出席「1111生活共好行動」公益活動，除了捐出珍藏11年的香奈兒外套義賣外，更霸氣捐出30萬參與公益募款，她透露身為藝人能獲得的資源很多，無論是品牌代理、粉絲的關愛，總會收到許多物品，她直言「這麼多的愛護塞滿我的家，我卻不見得能使用它們，這常常讓我覺得辜負了這些愛」，因此割愛捐出做義賣。

而徐若瑄本人及身邊好友，都會驚訝於她衣櫃的空曠程度，原來擁有泰雅族血統的她，相當關注偏鄉、原鄉的教育、資源不均問題，因此徐若瑄從2004年開始創立一個義賣網站，將自己的各種二手衣物賣出，帶著粉絲朋友一同做公益，將義賣所得全數捐出外，還自掏腰包將金額湊至整數，低調捐款多年。

▲徐若瑄量身打造《初戀慢半拍》電影主題曲「明天不見」。（圖／甲上娛樂提供）
▲徐若瑄在《初戀慢半拍》與柯震東談起姐弟戀，未來更想挑戰洪興十三妹、黑道大哥的女人等反差角色。（圖／甲上娛樂提供）
目前由徐若瑄、柯震東主演的電影「初戀慢半拍」熱烈上映，劇中兩人談起差距大的姐弟戀引發話題，當被問到未來還想挑戰哪些角色時，外型甜美徐若瑄意外想飾演洪興十三妹、黑道大哥的女人等反差角色，她透露「自己從小在類似的環境長大，覺得身上有某些特質沒機會放入角色中很可惜，希望未來能透過適合的角色展現」。

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