他開趴玩嗨比心示愛　鄉民老婆不領情「比中指」回應

華納集團旗下知名嘻哈品牌「HipHopDX」聯手周湯豪NICKTHEREAL主理品牌「華興HuaXing」共同策畫的《The Regionals: Taipei》，單曲及MV於今（23）日推出。周湯豪、Karencici、Julia吳卓源、熊仔4人組成明星隊，MV由周湯豪率領旗下品牌「祝你好命」聯名合作，在拍攝MV的過程中，「鄉民老婆」吳卓源與熊仔玩了起來，還送給對方一個「有愛的」中指。
談到歌曲《The Regionals: Taipei》，Karencici分享：「這首歌的旋律當時很快就寫完了，剛聽到Beat就很有感覺，覺得很帥。詞的部分是我跟我的搭檔kvn一起完成的，走了一個耍帥的歌詞路線。」熊仔笑說：「一開始跟Julia一起Jam出了一個版本；沒想到有天被她騙去錄音，後來直接在錄音室一次到位。」吳卓源則說：「一開始大家都寫自己的部分，組合之後剛好熊仔是接著我的部分，我們就想說是不是可以有一些互動在歌裡，整個創作過程是很好玩的。」還透露歌詞裡有一句「他比愛心我比讚」，錄音的時候熊仔逗趣的故意和吳卓源比愛心，吳卓源卻開玩笑送了對方一個「有愛的」招牌中指，這個橋段最後也出現在MV中。
MV拍攝過程中，Karencici及吳卓源、熊仔皆表示過程很開心，尤其當看到周湯豪找了許多朋友到現場一起來玩，整個感覺就像是場大型派對，一點都不像是在工作！熊仔也表示：「整個過程很舒服，也很信任Nick的，他很知道自己要的東西，成果真的很酷。那天也在現場見到許多很久沒見的朋友們！」