按鈴告發鄭文燦　鄭寶清：羽球場天花板崩塌誰是元凶？

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鄭寶清指出，桃園八德國民運動中心僅因3級地震就發生天花板崩塌的意外，基本上就是「天災揭露人禍」的人謀不臧政治醜聞，鄭文燦原本要概括承受負責到底的政治話術，如今變成大甩鍋到承包商瑞助營造公司全權負責，鄭寶清同時直指這次「採最有利標」⽽得標的瑞助營造有多項黑歷史，自2015年以來便曾違反職安法令達199次、4次重大職災事故、平均每年遭裁罰達25次的不良記錄，近5年來其承攬的公共工程決標金額高達452億元。
鄭寶清重批鄭文燦指出，桃園發生如此公安意外事故，看到桃園市長鄭文燦的政治甩鍋逃避責任，而他的「指定接班人」桃園市長候選人鄭運鵬只會唯唯諾諾、輕描淡寫，視而不見，而最大反對黨國民黨的桃園市長候選人張善政除了提出要總體檢桃園的公共工程品質外，也不知他在做什麼、能做什麼？就連嚴厲批評譴責都說不出口，彷彿事不關己、不痛不癢！鄭寶清說這樣的情況，大家又如何能夠寄望國、民兩大黨的市長候選人可以為了桃園市民的生命財產安全保障「做實事」呢？又如何期待他們可以幫助我們桃園市民找出此次崩塌事件的事實真相與元凶呢？
桃園市政府新聞處長詹賀舜對此則回應表示，北景雲計畫是市府於2017至2018年間採公開招標，透過公開評選程序進行綜合評選，招決標過程均依採購法及相關規定，完全合法、透明。