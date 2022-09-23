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張淑娟喊告周玉蔻！蔡詩萍力挺老友　嘆：為選舉殺紅眼

▲張淑娟表示要提告周玉蔻。（圖／翻攝自美學散散步-張淑娟 臉書）
▲張淑娟表示要提告周玉蔻。（圖／翻攝自美學散散步-張淑娟 臉書）

記者江芷稜/綜合報導

2022-09-23 19:03:092022-09-23 19:13:16

資深媒體人周玉蔻近日爆料蔣孝嚴1999年「晶華緋聞案」的女主角，是曾獲得中國小姐冠軍的59歲張淑娟，時隔20多年，張淑娟突然被扯入選舉風波，她今（23）日發布聲明，駁斥周玉蔻的說法，表明自己嚴謹自律，絕無損壞清白之事，已委請律師對周玉蔻及名嘴蔡玉真提告。好友蔡詩萍也發文力挺張淑娟。周玉蔻則態度強硬，表明歡迎提告，「讓司法查證22年懸案」。

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國民黨立委蔣萬安（右）10日接受廣播專訪，主持人周玉蔻（左）詢問有關國民黨總統參選人韓國瑜日前在新北市造勢大會情形，蔣萬安表示，每個人有不同風格，也沒有任何一位參選人是100分，但「韓國瑜是國民黨在這次『唯一提名』的總統參選人，我們就要全力支持。」中央社記者郭日曉攝 108年9月10日
▲國民黨立委蔣萬安（右）曾接受周玉蔻訪問，當時周玉蔻笑臉盈盈。（圖／中央社）
氣質出眾的張淑娟，澄清從未以名媛自居，鮮少參與外界社交活動，「自25歲當選中華民國小姐至37歲結婚，期間沒有鬧過任何緋聞。根據媒體指射晶華事件時間點1999年12月5日，當時本人在東森電視台主持2個節目《食全食美》及《大生活家》，為公眾人物，嚴謹自律，絕無任何自損清白之事」。

▲張淑娟發布聲明，駁斥介紹晶華醜聞案。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）
▲張淑娟發布聲明，駁斥介紹晶華醜聞案。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）
蔡詩萍則在臉書表達看法，力挺好友張淑娟，他表示雖不樂意新聞當事人興訟，但這起爆料新聞，從含沙射影到指名道姓，讓人不理解的是「這要跟選舉扯上什麼關聯？是蔣孝嚴要選嗎？」、「就算真有其事，蔣萬安要為這負責，要為這退選嗎？這邏輯不是很奇怪嗎！」且這則八卦已經有20多年歷史，當年不了了之的懸案，若當時有證據，為何不先揭露呢？

蔡詩萍直白地說，資深媒體人們已經為選舉殺紅眼，周玉蔻剛好選在蔣孝嚴的兒子要選台北市長時，突然就要「還原真相」，答案只有一個：「選舉了嘛！」他認為此時要揭發真相，不但沒緩解受害者的傷痛，更糟的是又拉上一位「前中國小姐」做選舉攻訐的陪葬，「如果你是張淑娟，你能不挺身而出，捍衛自己的名譽，捍衛自己被打亂的，淡出名人光環的平靜生活的權利嗎？我會挺張淑娟的。老朋友，加油」。

▲蔡詩萍將以「閱讀你的人生，寫出大家的故事」為題，分享從日常生活中的故事，並發掘新的生命意義。（圖／葫蘆墩文化中心提供）
▲蔡詩萍表達對晶華醜聞案的想法，力挺張淑娟提告。（圖／資料照）

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