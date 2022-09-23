張淑娟喊告周玉蔻！蔡詩萍力挺老友 嘆：為選舉殺紅眼
資深媒體人周玉蔻近日爆料蔣孝嚴1999年「晶華緋聞案」的女主角，是曾獲得中國小姐冠軍的59歲張淑娟，時隔20多年，張淑娟突然被扯入選舉風波，她今（23）日發布聲明，駁斥周玉蔻的說法，表明自己嚴謹自律，絕無損壞清白之事，已委請律師對周玉蔻及名嘴蔡玉真提告。好友蔡詩萍也發文力挺張淑娟。周玉蔻則態度強硬，表明歡迎提告，「讓司法查證22年懸案」。
氣質出眾的張淑娟，澄清從未以名媛自居，鮮少參與外界社交活動，「自25歲當選中華民國小姐至37歲結婚，期間沒有鬧過任何緋聞。根據媒體指射晶華事件時間點1999年12月5日，當時本人在東森電視台主持2個節目《食全食美》及《大生活家》，為公眾人物，嚴謹自律，絕無任何自損清白之事」。
蔡詩萍則在臉書表達看法，力挺好友張淑娟，他表示雖不樂意新聞當事人興訟，但這起爆料新聞，從含沙射影到指名道姓，讓人不理解的是「這要跟選舉扯上什麼關聯？是蔣孝嚴要選嗎？」、「就算真有其事，蔣萬安要為這負責，要為這退選嗎？這邏輯不是很奇怪嗎！」且這則八卦已經有20多年歷史，當年不了了之的懸案，若當時有證據，為何不先揭露呢？
蔡詩萍直白地說，資深媒體人們已經為選舉殺紅眼，周玉蔻剛好選在蔣孝嚴的兒子要選台北市長時，突然就要「還原真相」，答案只有一個：「選舉了嘛！」他認為此時要揭發真相，不但沒緩解受害者的傷痛，更糟的是又拉上一位「前中國小姐」做選舉攻訐的陪葬，「如果你是張淑娟，你能不挺身而出，捍衛自己的名譽，捍衛自己被打亂的，淡出名人光環的平靜生活的權利嗎？我會挺張淑娟的。老朋友，加油」。