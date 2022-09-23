安倍國葬即將舉行　反對聲浪有增無減

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統一教是1954年由南韓文鮮明在南韓成立的新興宗教，在日本屬於基督教系列的宗教法人。根據警方說法，槍擊安倍的兇手指控該教會使他的家庭陷入貧困，並指安倍支持該教會組織。
為控制損害，首相岸田文雄道歉並承諾切斷自民黨與該教會的聯繫，但這件事引發的後果對自民黨及岸田政府影響巨大。
據披露，至少179名自民黨成員，包括若干知名國會議員與統一教有聯繫，導致岸田的支持率降至1年前上任以來最低，從而削弱他對黨的控制，也更難兌現其政策承諾。
「每日新聞」最近的一次民意調查顯示，約62%受訪者反對為安倍舉行國葬，理由包括安倍不配獲得這項榮譽，以及花費巨大等。
日本政府估計辦理國葬要花費約16億6000萬日圓（新台幣3億6335萬元），超過早前估計的6倍。但社交媒體留言顯示，大部分人認為實際開銷會更高。
日本政治專家、日本大學名譽教授岩井奉信表示，舉行國葬是岸田「一次很大的誤判」。「他最原先決定舉行這場葬禮時，許多人贊成，但後來有報導稱安倍涉入統一教，反對聲浪越來越大。」
一名70多歲男子21日在首相官邸附近自焚、顯然是為抗議國葬。這起事件殘忍地凸顯日本大眾有多麼反對替安倍舉辦國葬。所幸男子被送醫救治，意識清醒。
岸田以安倍在國內長期任職以及在國外的成就，合理化這場國葬。而反對國葬者眾多，也反映安倍在日本社會中造成的分裂。
儘管安倍強硬的國防和親市場政策受到民族主義和右翼人士喜愛，但他也遭到許多維護日本和平憲法者譴責。
日本上次完全由國家出資的前首相葬禮是1967年吉田茂的葬禮。此後的葬禮由國家和自民黨共同支付。
即使是諾貝爾和平獎得主佐藤榮作於1975年去世時也沒有舉行國葬，當時的日本政府認為舉辦國葬做缺乏法律依據。
佐藤榮作於50年前監督美國把沖繩交還日本，是安倍之前在位時間最長的首相，他也是安倍的外叔公。
另據美聯社報導，數百名抗議人士今天在東京一處公園喊口號並揮舞旗幟，要求取消安倍國葬。
示威者石田真由美（音譯）說：「安倍的政策支持戰爭。」她指出，安倍一直在尋求提高國防開支。她與其他抗議者，擔心安倍的觀點會讓日本退回到二戰前的軍國主義時代。
日本全國各地最近不斷出現反對國葬的抗議和遊行活動，吸引數以百計的人參加。
在便利商店打工的蒲田佳子（音譯）承認，國葬無法被阻止，但這是她傳達自己意見的好機會，她認為安倍從不與老百姓站在一起。她並指出，獲邀參加國葬的還有一些獨裁者。
英國最近才為英女王伊麗莎白二世舉行國葬。研究生菊地大樹（譯音）在東京一家英國酒吧邊喝啤酒，邊觀看女王葬禮，忍不住作了個對比。
他說：「我看這個來感受一下英國文化，覺得英國王室備受人民喜愛。」「但他（安倍）不是國王。」（譯者：楊明暐/核稿：戴雅真）1110923