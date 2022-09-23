反骨蕾菈豪洩雙峰辣照！粉絲被逼「殘酷2選1」：這也太難
YouTube團體「反骨男孩」的火辣正妹蕾菈，因擁有混血美豔的臉孔，以及性感撩人的完美身材，深受網友喜愛，近期也積極製作寫真年曆，要來回饋粉絲。今（23）日蕾菈就希望大家幫她選封面，但選項曝光後卻讓大家十分頭痛，難以抉擇。
蕾菈23日在個人社群平台上害羞的發文詢問，「這次年曆，需要由你們來幫我挑封面圖，左還右？」首先，可以看到身穿白色比基尼的蕾菈，以超高難度的姿勢跪在桌上，營造出渾身汗水發亮的性感氛圍，彷彿是一位剛忙完工作的性感燒鴨店闆娘，而且布料少到僅遮住重要部位，尺度大開。
另一張則是蕾菈換上性感狂野的豹紋比基尼，坐在車頭前，全身抹滿白色泡泡，變成火辣誘人的洗車女郎，與前面的風格截然不同，給人無限遐想，令人好奇拍照後還會發生什麼事？
兩張照片曝光不到1個鐘頭，就吸引上萬人按讚朝聖，但大家似乎都有些頭痛，不知道該選哪一張才好，「肯定是左」、「左邊啦」、「第一張超讚歐買尬 愛死」、「還有別張可以挑嗎？」、「完蛋！選不出來」、「太扯！勢均力敵」、「左！夠特別超讚」、「我選右，左邊的鴨有點搶鏡」、「小孩子才做選擇。」
蕾菈表示，這次的年曆是「究極進化版」，對她來說有極大的意義，「算是向過去畏畏縮縮的自己告別，總共準備了12套不一樣的我！」最後更留下一句，「絕不會令你們失望的那種，敬請期待。」（編輯：詹鎰睿）