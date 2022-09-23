「畫話．有影嘸」公益畫展 34 名多重障礙者展才藝

由畫話協會舉辦的「畫話.有影嘸」公益畫展，今日起至10 月 21 日在南投縣私立五育高級中學舉辦，展出34 位身障者作品，包括油畫、蠟筆及電腦繪畫等，他們透過畫筆展現內心世界的美好。國寶級本土水墨大師李穀摩及南投縣文化局長林榮森均贊助字畫，供現場義賣，表達對身障者最大支持。

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畫話協會致力於 18 歲以上中重、重度，以及多重障礙者的藝術教學，學員包括：腦性麻痺、智能障礙、肯納症、小腦萎縮、多重障礙等，透過多元類型的藝術課程，讓身心障礙者將內在的經驗與感受，透過繪畫媒材轉化為具體形象，協助身心障礙者了解自己，面對人生，每一幅創作都是他們自我特質的認同。

▲畫話協會理事長李淑玲（左一）與福倫藥局總經理林澤輝（右一）全力籌辦這場公益畫展。（圖／畫話協會提供）

這項公益畫展獲得各界肯定與支持，福倫藥局出資贊助「畫話.有影嘸-公益畫展」，場地由五育高中贊助，國寶級台灣本土水墨大師李穀摩，及南投縣文化局長林榮森更贊助字畫，供現場義賣。另開幕茶會餐點由向陽房贊助、金旺整合行銷有限公司、日大燈光音響有限公司、隆廣告工程有限公司、放大設計工作室等，均全力投入，支持「畫話.有影嘸-公益畫展」的舉辦。

▲畫話協會辦「畫話．有影嘸」公益畫展今登場，各界踴躍支持。（圖／畫話協會提供）

此次有 34 位身障創作者參與，創作媒材包括油畫、蠟筆、麥克筆、彩色筆、電腦繪圖等。每一 幅的創作是身心障礙者歷經身體、心理的努力與艱辛的結果，學員期望透過展覽，讓社會大眾看見自身優勢及價值感，歡迎各界前往參觀，給他們熱情加油掌聲。