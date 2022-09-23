首面看板曝　陳其邁挺18歲公民權

18歲公民權修憲複決案將在今年與地方公職選舉合併舉行，為了催出965萬張同意票門檻，民進黨高雄市黨部今（23）日在高雄市火車站旁的大樓看板上，掛上高雄市長陳其邁大大的「挺18歲公民權」看板，表達對年輕人的支持，而這也是陳其邁的首面看板，所以跳脫傳統，採用桃紅色作為看板顏色，希望給人耳目一新的感覺。
高雄市黨部表示，「18歲公民權」是民進黨長久以來堅持的理念，賦予年輕人決定權，共同參與民主也守護民主，這次投票是台灣史上第一個進入複決階段的修憲案，獲得跨黨派的支持，但仍須通過需要965萬票的高門檻，因此陳其邁選在車水馬龍的火車站掛出看板，展現支持年輕人參與民主的態度。
看板選在車水馬龍的高雄車站站前建國三路上，就是要讓市民朋友看見，而這也是陳其邁在此次選戰中第一面懸掛的看板，希望號召更多人一起加入力挺年輕世代，加入年輕想法，讓民主持續前進，並以「18歲公民權 民主更向前」為口號，具體展現支持年輕人實踐民主，重視青年參與公共事務的權利。
高雄市黨部表示，陳其邁市長與全體高雄黨籍候選人用具體的行動力，拜託大家支持18歲公民權，希望發揮影響力，把支持的聲音傳遞下去，呼籲大家11月26日出門投票，共同為年輕人投下同意票，讓18歲公民權這項複決案可以過關，留給下一代一個更好的台灣。