沒見到女王是自找？「阻梅根出席」哈利大怒 拒與父共餐
英國女王伊莉莎白二世於8日時過世，當時女王健康惡化的消息一傳出，四散在世界各處的王室成員紛紛動身前往蘇格蘭，但是在已經脫離王室的哈利王子不僅沒有搭上長兄威廉和叔叔安德魯、愛德華等人搭乘的皇家空軍專機，在女王駕崩當晚也沒有與爸爸查爾斯三世以及威廉用餐，讓「排擠哈利說」喧囂而上，但有消息人士透露，其實當晚查爾斯禁止哈利妻子梅根一同前往見女王最後一面，導致哈利爆氣，不但沒搭上班機，還賭氣拒絕共進晚餐。
根據《太陽報》（The Sun）和《每日郵報》（DailyMail）等媒體報導，哈利接獲女王健康惡化的消息後，隨即趕到蘇格蘭巴爾莫勒爾堡，當時他原先希望梅根也能同行，卻被查爾斯打電話阻止，指出「在如此悲傷的場合，帶梅根出席是不當且失禮的」。
但哈利極力想說服父親，讓梅根同行，因此與查爾斯爆發口角，且錯過了載著威廉，還有叔叔安德魯及愛德華前往蘇格蘭的專機，並且沒有見到女王最後一面。哈利在生氣之餘，甚至拒絕和查爾斯及王后卡蜜拉，還有威廉共進晚餐。
消息人士指出，雖然哈利的反應如此，但查爾斯仍與哈利表明，只要他還在英國，都可以和他共餐。但是哈利不僅打臉拒絕共餐，隔天還搭最早的的英國航空（British Airways）班機離開巴爾莫勒爾，回倫敦和梅根在溫莎的浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage）會合。
雖然威廉王儲以及凱特曾在10日時與哈利還有梅根「合體」，一起到溫莎堡（Windsor Castle）看民眾給女王的獻花，而在這段期間，王室也不斷釋出善意，但哈莉與梅根仍在女王下葬後24小時趕回美國加州，和兒女團聚去了。