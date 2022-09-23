不給搭便車！表弟「趴引擎蓋」200公尺不下車 警開罰5百
台中市一名林姓男子，9月17日與女友吃完早餐，打算開車回家，結果巧遇傅姓表弟，傅男希望表哥可以順便載他一程，不過因為不順路遭到林男拒絕，不料，傅男竟直接趴在表哥車子的引擎蓋上耍賴，就算林男開車也不願下來，最終林男受不了表弟胡鬧，把車停在路邊趕人，傅男才願意起身；荒妙影片被網友PO上網，引發熱議，警方循線找到人，並對傅開罰500元罰單。
有網友影片PO到「記者爆料網」，畫面中可以看到，台中市北區中清路與文武街口，一名男子緊緊趴在白色休旅車引擎蓋上，臉貼著擋風玻璃，乍看之下還以為又是「碰瓷黨」。
隨後休旅車先倒車開出文武街，往中清路直直開，過程趴在引擎蓋的男子不僅不下車，還數度拍打擋風玻璃，要求駕駛停車，但是駕駛卻不為所動，引發熱議。
警方查出事發車主是林男，原來9月17日當天，林男和女友在東興市場吃完早餐後，要載女友回家，開車前遇到傅姓表弟，傅男提出搭便車的需求遭拒，沒想到竟然「耍賴」趴上引擎蓋阻擋表哥開車離去，不過林男執意要開車離開，車子行駛2百多公尺後，林男在中清、英才路口停車，把傅男趕下車。
警方表示，傅男趴在自小客車外，顯已違反道路交通管理處罰條例第81條規定「在車輛行駛中攀登、跳車或攀附隨行者」，處500元罰鍰，將依規定逕予開單告發。（編輯：孫唯容）