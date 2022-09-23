名家論壇》黎榮章／曹興誠、郭台銘、慈濟如何影響選舉？

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郭台銘的聲量相對曹興誠、慈濟而言，並沒有那麼高。郭的第一波聲量高峰是8月27日，他宣布捐1000萬元給台南殺警案殉職的兩名警察，並嗆政府官員應有人下台負責，收穫聲量2萬則；第二波小高峰則是因慈濟的BNT討論而帶來，但這波聲量只有慈濟的約五分之一。
慈濟在執行長專訪前，每天網路聲量只有幾百則，8月16日有一波4000多則聲量的小高峰，來自於慈濟協助柬埔寨詐騙案受害國人；接下來就是9月10日執行長接受聯合報專訪，以及所帶來的後續討論，單日聲量最高有4.8萬則，比曹興誠和郭台銘還多。
觀察曹興誠、郭台銘和慈濟的網路正負面聲量與好感度，郭台銘好感度最低，好感度0.62，曹興誠次之，好感度0.81，慈濟好感度最高，好感度1.07。曹興誠的負聲量略高於正聲量，兩者相差不多，觀其原因，因為曹興誠發言的時間點，是美國眾院議長裴洛西訪台、中國大規模軍演之後，曹砲轟中國霸道，強調自己堅決反共的心意，雖被藍營酸「訓練300萬黑熊勇士，每人訓練費平均只有200元」，但綠營側翼與支持者對他大為稱讚，他對中共蠻橫的厭惡感，也符合當時的國內氣氛。
慈濟更是正聲量高於負聲量，畢竟協助援救柬埔寨受難國人，和協助買BNT疫苗，都是義行善舉，只是專訪被延伸為指控政府「卡疫苗」，引來藍綠口水仗，即使慈濟事後發文，特別感謝總統蔡英文成就圓滿此事，也難逃各陣營各自延伸解讀，繼續被政黨攻防糾纏。
郭台銘因過去參加過國民黨總統初選，網友對他已有一定的評價與各自的好惡感，這次他被捲入BNT疫苗討論，本人雖未出面回應，臉書也保持沉默，但藍綠已為「切結書」吵翻，非常泛政治化，所以相關網路文章的負面聲量難免比較高。
不過進一步觀察郭台銘一年多來臉書粉專追蹤成長趨勢，如前段所述，郭台銘已經不是單純的商界大亨，他親自參加過總統初選，之後也陸續對不少政治、公眾議題表態；郭在去年全台疫情爆發前，臉書粉絲數45.7萬人，在捐助500萬劑BNT疫苗，更讓他收羅大批粉絲，截至去年底已有58萬粉，而今年就上升至71.3萬粉。郭台銘今年選舉年的聲量雖比不上曹興誠和慈濟，但他的相關發言仍在「自媒體」發揮影響力，這些「果凍粉」動能堅強，長年聚集在他的臉書互動，更有能力影響社會輿論。
由此可知，這些社會意見領袖，對政壇發揮影響力的手段早已不局限於傳統的政治獻金，或是透過傳統媒體表達意見。社群網路讓人人手上都有一個麥克風，就算是素人，都有可能靠網路爆紅五分鐘，更遑論這些原本就是社會意見領袖的人物、單位。選舉宣傳本來就是一場溝通、說服的過程，台灣社會除了政治界，還有許多民間的意見領袖，包括知名公眾人物、社會團體或公司行號。在資訊傳播如此發達的年代，選戰要一夕翻盤並非不可能；縱使原本擁有領先優勢，也很可能因為一點因素就被逆轉，因此政治人物競選過程中，除了誠心與選民互動，也不能忽視這些擁有話語權、能夠左右戰局的民間人士、社會單位。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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