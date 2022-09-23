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投陳時中就是支持周玉蔻？徐巧芯酸：「玉」、「時」俱焚

▲民進黨台北市長參選人陳時中接受周玉蔻專訪。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》直播）
▲民進黨台北市長參選人陳時中接受周玉蔻專訪。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》直播）

記者呂炯昌／台北報導

2022-09-23 21:06:192022-09-23 21:07:12

名嘴周玉蔻隔空對國民黨台北市長參選人蔣萬安嗆聲，並爆蔣萬安父親蔣孝嚴過去的料，國民黨和柯文哲近期都喊「票投陳時中等於票投周玉蔻！」資深媒體人黃光芹則直言，陳時中若當選台北市長，周玉蔻將成「背後靈」，民進黨台北市長參選人陳時中今（23）日再度極力撇清與周玉蔻關係。台北市議員徐巧芯猛酸，今年北市競選口號就是「玉」、「時」俱焚。

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徐巧芯在臉書指出，民眾會擔心，如果陳時中當選，周玉蔻就是垂簾聽政的「玉蔻太后」，甚至台北市民的納稅錢也會成為周玉蔻經營媒體「放言」的零用錢，交換的條件就是，得到一個政治打手。

儘管陳時中極力撇清與周玉蔻關係，徐巧芯整理指出，三年來陳時中接受周玉蔻「專訪」12次，而且周玉蔻痛罵慈濟當天，陳時中還接受專訪，兩人根本很難切割，陳時中與國民黨參選人蔣萬安差距被拉開，顯示「投給陳時中，就是支持周玉蔻」已經開始發酵。

針對「票投陳時中等於票投周玉蔻！」說法，陳時中今日回應說，他不會擔心這樣的說法，講他和周玉蔻有「連結」要有證據，他和周玉蔻之間除了上節目接受訪問外，私底下沒有聯絡過。徐巧芯晚間在臉書發文再度反酸，今年北市競選口號就是「玉」、「時」俱焚。

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