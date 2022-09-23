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《營業中》新卡司出爐！鬼鬼誇他顏值滿分　當店長有面子

▲新一季《嗨！營業中》店長將由抽籤決定，左起為庹宗康、炎亞綸、姚元浩、吳映潔。（圖／好看娛樂提供）
▲新一季《嗨！營業中》店長將由抽籤決定，左起為庹宗康、炎亞綸、姚元浩、吳映潔。（圖／好看娛樂提供）

記者江芷稜/綜合報導

2022-09-23 22:04:06

由好看娛樂製作的《嗨！營業中》宣布新卡司為庹宗康、炎亞綸、吳映潔、姚元浩、浩子和莎莎，10月即將播出，最新預告釋出，新任店長將由抽籤決定，讓成員內心既緊張又期待。姚元浩說：「如果我是店長，應該會有嚴格的紀律，怕會太像軍隊一樣。但如果鬼鬼當店長那就會完了完了完了！芭比Q了！」

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▲新一季《嗨！營業中》加入浩子、莎莎兩位工讀生。（圖／好看娛樂提供）
▲新一季《嗨！營業中》加入浩子、莎莎兩位工讀生。（圖／好看娛樂提供）
製作單位針對6人做「店長人選」意見調查，吳映潔說：「炎亞綸最適合當店長，店長要長得好看，又要什麼都懂，顏值擔當的炎亞綸應該很適合。」有「經營之神」稱號的庹宗康分享，「店長應該是個比較沉穩的人，當然也可以是很有幹勁，期待這間店會走向一個同心協力、各司其職上軌道的店」。

炎亞綸自我推薦：「如果我當店長的話，可能會是比較適合複合型的店，例如咖啡廳、餐廳、服裝店，可以讓夥伴發揮特長，又可以統整增加多元性體驗。只是我會採取密集式的溝通，會沒日沒夜的叮嚀大家要做什麼事情，加上我也是細節控，突然想到什麼就會24小時找大家溝通。」

▲網友透過預告辦案，猜測《嗨！營業中》店長可能是鬼鬼，左起為庹宗康、炎亞綸、姚元浩、吳映潔。（圖／好看娛樂提供）
▲網友透過預告辦案，猜測《嗨！營業中》店長可能是吳映潔，左起為庹宗康、炎亞綸、姚元浩、吳映潔。（圖／好看娛樂提供）
工讀生莎莎和浩子則力挺康哥：「因為康哥常常會用上帝視角觀察一切，然後在重要的時刻給意見。因為這群人有的頭殼很硬、有的耳朵很硬，需要一個不怒而有威嚴的老大哥出來幫大家做一個總結。」《嗨！營業中》10月1日起每週六晚上8時於台視首播、10月2日起每週日晚上8時於衛視中文台播出。

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