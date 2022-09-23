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孟耿如質疑《婚禮歌手》造假　黃子佼求新娘幫澄清

▲《婚禮歌手》主持人黃子佼、LuLu、玖壹壹開心與新人合影。（圖／東森提供）
▲《婚禮歌手》主持人黃子佼、LuLu、玖壹壹開心與新人合影。（圖／東森提供）

記者江芷稜/綜合報導

2022-09-23 23:00:00

由黃子佼及Lulu（黃路梓茵）主持的東森綜合台節目《婚禮歌手》，24日播出最新一集，邀請本土天團「玖壹壹」為新人獻唱《嫁給我吧》，帶動全場氣氛，婚禮現場秒變他們的個人演唱會，所有賓客全嗨翻！由於新娘是媒體工作者，黃子佼還特別請新人幫忙報導，證實《婚禮歌手》都是來真的！

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▲玖壹壹久違當婚禮歌手。（圖／東森提供）
▲玖壹壹久違當婚禮歌手。（圖／東森提供）
主持人在婚禮前拜訪新人，請他們從歌曲願望清單中挑出一首最想聽的歌，恰巧與歌手選的《嫁給我吧》吻合，新娘反應卻非常冷靜，她解釋原本預期的是「新人早就知道歌手的選歌」，沒想到都是來真的。黃子佼見狀表示不意外，坦言除了觀眾會質疑節目真實性，「連我太太都懷疑我們是做假的！」一旁的Lulu也透露媽媽曾這樣問過她。黃子佼強調：「所有你們看到的突襲，還有歌手的出現，都是來真的！」還開玩笑對身為記者的新娘說：「答應我，要幫我們寫一篇（澄清）報導，好嗎？」讓全場笑翻。

▲玖壹壹為新人獻唱祝福歌曲。（圖／東森提供）
▲玖壹壹為新人獻唱祝福歌曲。（圖／東森提供）
本集新郎是台中人，主持人和製作單位花費苦心、大力邀請到台中之光玖壹壹為新人獻唱祝福歌曲。主持人拜訪玖壹壹時，正好適逢他們剛錄完實境節目《歡迎光臨 等你來家1》，甫與林美秀、動力火車及范少勳花費15天，一同在澎湖員貝嶼進行社區再生，膚色曬得黝黑，回本島後緊接著如火如荼的接下婚禮歌手的任務，義氣相挺好友Lulu的節目。

▲洋蔥在《婚禮歌手》深情獻唱。（圖／東森提供）
▲洋蔥在《婚禮歌手》深情獻唱。（圖／東森提供）
婚禮當天，玖壹壹戴著口罩，混在工作人員之中，並完成製作單位指派的任務，立刻引起賓客們的騷動。新人渾然不知大明星已埋伏在他們的婚禮之中，加上主持人和製作單位聯合起來，謊稱說春風在拍電影、健志仍在澎湖拍實境節目皆無法到場，最後新人只發現開著高爾夫球車接他們到教堂證婚的洋蔥，篤定當天只會有洋蔥獨挑大樑獻唱。晚宴開始時，玖壹壹全員到齊登台嗨唱《嫁給我吧》、《愛你不踩煞車》，用他們的台式浪漫席捲全場，這大反轉不僅讓新人驚喜不已，賓客也全都起身跟著音樂搖擺，婚宴氣氛宛如演唱會一般狂熱！

▲玖壹壹分享以前當婚禮歌手的往事。（圖／東森提供）
▲玖壹壹分享以前當婚禮歌手的往事。（圖／東森提供）
這次受邀當婚禮歌手的玖壹壹，並非第一次擔任婚禮歌手，健志透露他們以前其實很常接婚禮場，近幾年不接的主因除了能在婚禮上唱的歌太少，坦言：「很怕搞砸人家一生中的大事！」春風苦笑補充：「像《沒你我沒差》、《下輩子》、《你不愛我》這唱了會被打耶！」讓主持人聽了都笑歪腰。玖壹壹還透露以前剛出道、不太有名氣時，曾無酬為洋蔥爸朋友的兒子唱婚禮，帶著熱騰騰的新專輯到現場發送，竟慘遭新人嫌棄。憶起這樁往事越講越激動，洋蔥試著圓場時，卻秒被春風狂吐槽，至今三人都難以忘懷當時被嫌棄的陰影。本集將於9月24日晚間8點播出。

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