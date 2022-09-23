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正宮首發聲「錢都是家用不是被我花光」！許仁杰回應了

▲藝人許仁杰遭爆和同劇女演員謝京穎假戲真做，雙方皆駁斥。（圖／民視）
▲藝人許仁杰遭爆和同劇女演員謝京穎假戲真做，雙方皆駁斥。（圖／民視）

編輯中心/綜合報導

2022-09-23 23:48:57

藝人許仁杰遭爆和同劇女演員謝京穎假戲真做，雙方皆駁斥；許仁杰後續發布聲明坦言，已經和老婆亞希分居，更暗指老婆把錢花光，強調用錢觀念和老婆不一樣，存款所剩無給；今（23）晚正宮首度在臉書發聲，怒嗆嗆男方「錢都是用在家用不是被我花光的，你一直都知道我用自己的存款在墊錢。」

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對此，許仁杰透過經紀方回應，「謝謝妳的付出，辛苦妳了。我們之間的問題，看到你準備好第三方律師，那也請容許給我時間安排理性第三方，讓我們坐下來好好溝通。」

亞希臉書全文：

全職媽媽

就是即使外面風雨交加也還是忙碌，一天照顧陪伴孩子，直到他睡了，也沒有力氣去洗自己被弄髒的衣服，妳只能坐著喘口氣思考，想想接下來的路該怎麼走。

拿起手機，看著過往的合照，我很好。至少我沒有崩潰。

即使傷口很痛，我知道我不能哭，因為會吵到孩子。

說不出什麼祝福的話，但也不後悔曾發生的一切，感謝我有一個可愛的兒子，雖然此刻的我累的睜不開眼，但心仍是豐足的。

其他風花雪月的事情，無論結果，一切就交由法律去伸張，我選擇相信它會為我和孩子開另一扇窗。

我們都是被教育出來的下一代，會成為爸媽也會偶然成為誰的榜樣，慾望會使人犯錯，但不能沒有成長，我們都是一個獨立個體，會經歷人性的不美好，悲憤或害怕，但那是屬於我的，不屬於孩子的。

我能帶給孩子的是看見人性美好的光明面，也願意相信做錯的事的人，會誠實的去面對，懂得即時反省和道歉，也或許等不到。但為了下一代我們得去做最良好的示範。

在我身上發生的只是一面借鏡，這社會上有許多與我相同處境，甚至更辛苦的人，所以無論身處在什麼角色或地位，請你或妳拿出同理心，扛起責任帶著良心，學會好好的愛惜每一個在你身後化血淚奉獻付出，成就你美好的人。

感謝所有與我感同深受的你們，或許以後碰到類似的話題，還是會難過，但但此刻我沒空糾結過往，也常常忙的沒有時間打理自己，但我不卑微，因為我是一個全職媽媽這個世界上最偉大的職業。

2022.9.23 Aki

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