2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

籃球／NBA傳奇球星皮朋用過的地板　海神送給三民家商

▲高雄全家海神2021-2022年球季主場專用地板將陪伴三民家商成長茁壯。圖／高雄全家海神隊提供
▲高雄全家海神2021-2022年球季主場專用地板將陪伴三民家商成長茁壯。圖／高雄全家海神隊提供

記者廖聿偉/綜合報導

2022-09-24 07:36:00

T1高雄海神秉持回饋社會的建隊理念，以實際行動幫助基層籃球，攜手漢威巨蛋開發股份有限公司（下稱漢威巨蛋公司），將原使用之籃球木地板贈予三民家商，未來三民家商籃球隊築夢旅途有海神相伴，傳承在地榮耀，高雄全家海神隊也將持續加深在地連結，為高雄籃球向下紮根共同努力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
高雄全家海神隊建隊之初將打造南台灣完整籃球體系、協助推廣在地籃運劃入藍圖。創隊元年起走訪高雄在地國、高中大學院校舉辦校園活動，季外前進校際最大規模籃球賽高雄市體促盃國高中籃球錦標賽，分享經驗、傳承技術。

今日漢威巨蛋公司及高雄全家海神隊執行長李偉誠（Wilson）代表，將2021-2022球季高雄全家海神隊專用主場地板贈予三民家商。三民家商籃球隊是南部傳統勁旅，曾締造高中籃球甲級聯賽（HBL）二連霸、兩屆亞軍，期望此舉不僅只強化三民家商硬體設備，完備訓練場地，也能為基層籃球注入能量，

回顧高雄在地大型籃球賽事，高雄巨蛋無役不與；高雄全家海神隊2021-2022年主場專用楓木地板，正是SBL、HBL到美國傳奇球星夢幻賽使用地板， NBA傳奇球星皮朋（Scottie Pippen）、羅德曼（Dennis Rodman）、「白巧克力」傑森，威廉斯（Jason Williams）曾獻技，國內未來之星也曾在此揮灑汗水。

三民家商校長王雪娥感謝這塊國際級賽事地板的到來，讓學生未來練球有更好的環境，「在劉錦池教練以及謝玉娟教練的帶領下，相信『一三七體系』會持續茁壯，串連起三級學校的籃球運動發展，並期許三民家商在HBL再創高峰。」

李偉誠表示，國揚集團侯創辦人侯西峰創立球隊宗旨有三，一是要成為高雄人的驕傲，二是凝聚高雄人的心，三是回饋高雄，「海神成軍首年奪冠，達成階段性任務；接下來球隊除了要保持好表現以外，也將花更多心力在串連基層籃球資源與回饋地方，希望捐贈這塊冠軍比賽地板可以成為一個好的開始。」

菜鳥大車拼！　PLG新秀隊慘遭淘汰

籃球／狂!場均轟破31分　阿巴西哪裡進化了?

籃球／打不好被網友「出征」　過來人高國豪心疼隊友

籃球／雲豹主帥抗議裁判尺度惹議 籃協要求公開道歉

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀