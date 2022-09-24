繼美國後　聯大總辯論歐盟提及台海穩定

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他接著表示：「我們支持海上安全，我們支持台海穩定。我們承認一中原則，但不會對侵犯人權視而不見，特別是新疆地區和香港。」
無獨有偶，拜登21日也在聯大總辯論提及台海局勢，為近年首位這麼做的美國總統。他當時重申美方政策立場：「我們尋求維護台海和平穩定，奉行40年來防止衝突發生的一中政策，持續反對兩岸任一方片面改變現狀。」
近年兩岸關係惡化，北京加強對台文攻武嚇。今年8月，中方在美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後於台灣周邊發動大規模軍事演習，台海緊張局勢升溫，引發世界各國關注。
在美國主導下，一年多來七大工業國集團（G7）、美歐領袖峰會等會議公報或聯合聲明，紛紛納入關切台海和平穩定、鼓勵和平解決兩岸議題等字句。如今美歐領袖先後在聯大總辯論發聲關切台海局勢，是否成為慣例，有待觀察。
隨著美中競爭白熱化，歐中關係逐漸出現質變。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，歐洲多國不滿中國強勢外交作風，屢屢關切以往為加強雙邊經貿關係而淡化的人權、民主等議題。
米歇爾今天雖未深入闡述，但他兩年前在聯大總辯論直言歐盟篤信的價值與中國不同，關切北京視為敏感的維吾爾族人權與香港議題，並說歐美關係歷久彌新。
北京近年加強控制新疆地區，以職業訓練為名將大量維吾爾族人關進營區，屢遭國際社會撻伐。為壓制香港反政府抗爭，北京2020年制定香港特區國家安全法後鐵腕管治，嚴重衝擊香港高度自治。（編輯：徐睿承）1110924