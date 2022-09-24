振興花東觀光！悠遊國旅團遊補助特別加碼花東地區

悠遊國旅團體旅遊補助第一階段自7月15日起執行至9月30日，每家旅行社可申請20團2萬至3萬的旅遊補助，交通部觀光局今（24）日宣布，10月1日即將啟動第二階段團體旅遊補助，並針對招攬安排前往花東地區團體旅遊的旅行業者，提供特別加碼補助，每團最高可補助至4萬元，以鼓勵業者積極招攬旅客前往花東旅遊。
花蓮及台東地區於在9月17日、18日，連續發生規模6以上的地震，對花東地區觀光產業造成衝擊，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌日前視察花東災情，即指示交通部長王國材研議相關措施，協助花東觀光振興。
交通部觀光局表示，因此觀光局對於即將啟動的第二階段團遊補助，提出花東特別加碼條件，只要旅行業者於111年10月1日至12月15日間安排團體前往花東地區旅遊，每團可再特別加碼1萬元，亦即，只要符合基本行程條件及加碼獎助條件，再符合在花東地區住宿停留的團體旅遊，旅行業最高可申請補助4萬元。
交通部觀光局指出，悠遊國旅團體旅遊第二階段初估有逾3.3萬團體旅遊的申請；在現行悠遊國旅補助機制上，特別加碼前往花東地區旅遊，將可迅速執行且及時提供協助當地產業，而旅行社包裝的團體旅遊行程包含食、宿、遊、購、行，亦將帶動相關觀光產業鏈，盼旅行業積極包裝花東團遊優質行程，招攬旅客在震後前往花東地區旅遊，再次看見花東豐富的人文風景生態之美。