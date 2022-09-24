研究報告涉抄襲？陳吉仲直球對決：重複比例僅3%

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陳吉仲今天回應，「有人點名我要出來打球，質疑我擔任農委會研究計畫主持人，既然這樣就正式直球對決吧！ 」
陳吉仲提到，因為外界有所質疑，因此針對2012年擔任計畫主持人的執行計畫《我國環境友善農業經營直接給付之研究》，以iThenticate®比對系統，設定相同的條件比對，呈現重複比例僅為3%，這與國民黨桃園市長參選人張善政擔任計畫主持人的研究報告，重複比例有5篇超過45%，另有一篇25%以上，是完全不同的。
陳吉仲表示，此次被指控重複圖表部分是政府公開地造林成果面積數據，圖表亦是根據政府數據製作長條圖，而後面參考文獻也有確實引用林務局的「平地景觀造林及綠美化計畫」。「我們這個研究團隊的研究人員，同時參與2項計畫的撰寫。報告也都是研究人員自己的研究及整理。這與直接從他人的報告內容複製貼上的情況，截然不同。」
陳吉仲說，自己投身學術幾十年，發表過60、70篇國內外期刊論文，對於期刊論文，向來要求謹慎。對於外界的檢視，「我坦蕩蕩面對也會充分說明，我對我們的研究負責，不會退卻於似是而非的操作。」
該貼文甫發出時，將2012年研究報告，誤植為2011年，白喬茵回文調侃道，「我真的要笑死，《我國環境友善農業經營直接給付之研究》明明是101年的報告，何時變成2011年？怎麼會連自己研究的東西都記錯時間點呢？記得不要偷偷編輯貼文ㄛ，會留下紀錄的。真的沒想到你的直球對決一出場馬上界外，我這樣很難跟你討論下去。」