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研究報告涉抄襲？陳吉仲直球對決：重複比例僅3%

▲針對國民黨高雄市議員候選人白喬茵控訴研究報告涉抄襲，農委會主委陳吉仲今（24）日回應，重複比例僅為3%、經得起檢驗。（圖／記者許若茵攝，2022.09.12）
▲針對國民黨高雄市議員候選人白喬茵控訴研究報告涉抄襲，農委會主委陳吉仲今（24）日回應，重複比例僅為3%、經得起檢驗。（圖／記者許若茵攝，2022.09.12）

記者李琦瑋／台北報導

2022-09-24 09:41:182022-09-24 09:41:29

國民黨高雄市議員候選人白喬茵昨天在臉書指農委會主委陳吉仲領到農委會補助125萬元經費的研究案涉嫌抄襲，「整段抄、逐字抄、標點符號也抄」。對此，陳吉仲今（24）日上午在臉書表示，經比對重複比例僅3%，直球對決，經得起檢驗。

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白喬茵指控陳吉仲在2012年「我國環境友善農業經營直接給付之研究」，疑似抄襲台大農經系教授、農委會前副主委林國慶2007年「全民造林政策之執行成果與政策分析」，與2008年「提昇農民平地造林所得之探討計畫」，認為陳吉仲的研究案「整段抄、逐字抄、標點符號也抄」。

陳吉仲今天回應，「有人點名我要出來打球，質疑我擔任農委會研究計畫主持人，既然這樣就正式直球對決吧！ 」

陳吉仲提到，因為外界有所質疑，因此針對2012年擔任計畫主持人的執行計畫《我國環境友善農業經營直接給付之研究》，以iThenticate®比對系統，設定相同的條件比對，呈現重複比例僅為3%，這與國民黨桃園市長參選人張善政擔任計畫主持人的研究報告，重複比例有5篇超過45%，另有一篇25%以上，是完全不同的。

陳吉仲表示，此次被指控重複圖表部分是政府公開地造林成果面積數據，圖表亦是根據政府數據製作長條圖，而後面參考文獻也有確實引用林務局的「平地景觀造林及綠美化計畫」。「我們這個研究團隊的研究人員，同時參與2項計畫的撰寫。報告也都是研究人員自己的研究及整理。這與直接從他人的報告內容複製貼上的情況，截然不同。」

陳吉仲說，自己投身學術幾十年，發表過60、70篇國內外期刊論文，對於期刊論文，向來要求謹慎。對於外界的檢視，「我坦蕩蕩面對也會充分說明，我對我們的研究負責，不會退卻於似是而非的操作。」

該貼文甫發出時，將2012年研究報告，誤植為2011年，白喬茵回文調侃道，「我真的要笑死，《我國環境友善農業經營直接給付之研究》明明是101年的報告，何時變成2011年？怎麼會連自己研究的東西都記錯時間點呢？記得不要偷偷編輯貼文ㄛ，會留下紀錄的。真的沒想到你的直球對決一出場馬上界外，我這樣很難跟你討論下去。」

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