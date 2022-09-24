網友神招！全家大杯拿鐵「先特價再買1送1」：每杯20元
省錢網友又放大招！全家超商今明（9/24、9/25）兩天祭出大杯經典拿鐵買一送一，網友分享極致省錢喝法，若是搭配「代收優惠」及環保杯5元折扣，原價55元的大杯經典拿鐵，等於「先特價再買1送1」，可用平均每杯20元喝到，比大杯美式半價還便宜。如果想用銅板價喝咖啡，每天早上12點前在全聯單筆消費滿100元，自備杯子就能用7元喝熱美式。
全家近來固定在周末推出咖啡買一送一，每周品項不同，但都是採取第二杯憑券兌換的消費模式，消費者須在下周回原店用小白單免費領取第二杯，目的是為了提高顧客回頭率。全家今明兩天（9/24、9/25）推出大杯經典拿鐵買一送一，正巧10月4日前「代收加價購」優惠活動中，到門市繳費可用45元加購大杯冰經典拿鐵，批踢踢省錢版網友分享大招，若是自備杯子去繳費買咖啡，等於可用加購價45元、減掉環保杯5元折扣，並且獲得買一送一，原價55元的大杯經典拿鐵，平均單杯只要20元，折扣直逼3.6折。
雖然買一送一不限冷熱，不過「代收加價購」活動指定大冰拿，因此第一杯只限點冰的，至於印出的小白單則是不限冷熱。據了解，全家系統設定是自動擇優，實際操作繳費加購大冰拿，系統也確實會印出可兌換第二杯的小白單。許多網友分享親身實測的成功心得，甚至還遇到熱情店員主動提醒，憑單據下周可再免費換一杯。但也有少數網友抱怨店舖作法不一，有些店員就以優惠不能併用為由，直接抽走沒收小白單。《NOWnews》去電詢問全家，業者表示正在了解中。
如果想喝省錢咖啡還有一招，全聯自本月16日起將環保杯5元折扣提高至8元，成為超市超商通路自備杯最大折扣，若是搭配「朝市喝咖啡」活動，每天上午12點前在門市單筆消費滿100元，原價25元的熱美式，可享特價15元，再搭配環保杯折抵8元，等於用7塊錢就能喝到咖啡。