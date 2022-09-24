女球迷凸點入鏡！導播被讚爆　小麥肌正妹IG神出了

我是廣告 請繼續往下閱讀
鏡頭在女子身上停留9秒鐘，大批網友看得樂不可支，「我現在改看籃球了」、「支持女性不穿內衣，支持男女平等」、「籃球夢再次燃燒」、「我電腦網頁一直開著這一頁了，怕以後找不到」、「果然攝影大哥是老司機」、「此風不可...斷」、「傳送門，跪求女的」！
而激凸妹的IG帳號隨之曝光，是名叫「賴賴」的網美，粉絲人數2.2萬，熱愛戶外運動的她，分享不少潛水、衝浪的照片和影片，以及比基尼照，還有尺度不小的外拍作品，一身小麥膚色和肉感下盤十分健美，本人得知被拍，在限時動態回應「可以喬帽子吧...」有網友擔心「這個女生會不會因為這段影片輕生」，賴賴回：「不會，每個人都有的東西，我努力不輕生。」（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995