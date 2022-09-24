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女球迷凸點入鏡！導播被讚爆　小麥肌正妹IG神出了

▲▼女球迷激凸被拍。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）
▲▼女球迷激凸被拍。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

娛樂中心／綜合報導

2022-09-24 10:45:072022-09-24 10:53:54

觀賞球類比賽轉播，鏡頭偶爾會Take觀眾席的正妹，不少素人因此在網路上爆紅，有網友在臉書社團PO出昨（23日）進行的中華男籃邀請賽片段，只見一名女球迷雙手高舉，只穿小背心的正面激凸明顯，引起不小討論，該女子的IG也立刻被找出。

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原PO在臉書「爆廢公社公開版」發文：「全力支持台灣籃球，才能吸引更多觀眾入場！」並附上一支13秒影片，一位辣妹戴鴨舌帽、穿短版連帽外套，內搭灰色高衩小可愛，舉起雙手看似在整理頭髮，由於她沒穿內衣，私密部位大凸點，讓人看得有些害羞。

▲女球迷激凸被拍。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）
▲▼女球迷激凸被拍。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）
▲▼女球迷激凸被拍。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）
▲▼女球迷激凸被拍。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）
鏡頭在女子身上停留9秒鐘，大批網友看得樂不可支，「我現在改看籃球了」、「支持女性不穿內衣，支持男女平等」、「籃球夢再次燃燒」、「我電腦網頁一直開著這一頁了，怕以後找不到」、「果然攝影大哥是老司機」、「此風不可...斷」、「傳送門，跪求女的」！

而激凸妹的IG帳號隨之曝光，是名叫「賴賴」的網美，粉絲人數2.2萬，熱愛戶外運動的她，分享不少潛水、衝浪的照片和影片，以及比基尼照，還有尺度不小的外拍作品，一身小麥膚色和肉感下盤十分健美，本人得知被拍，在限時動態回應「可以喬帽子吧...」有網友擔心「這個女生會不會因為這段影片輕生」，賴賴回：「不會，每個人都有的東西，我努力不輕生。」（編輯：楊穎軒）

▲▼賴賴擁有歐美大胸豐臀體態，形象健美。（圖／翻攝自Lai IG）
▲▼賴賴擁有歐美大胸豐臀體態，形象健美。（圖／翻攝自Lai IG）
▲▼賴賴擁有歐美大胸豐臀體態，形象健美。（圖／翻攝自Lai IG）
▲▼賴賴擁有歐美大胸豐臀體態，形象健美。（圖／翻攝自Lai IG）
▲▼賴賴身材傲人。（圖／翻攝自Lai IG）
▲▼賴賴身材傲人。（圖／翻攝自Lai IG）
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