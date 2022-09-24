iOS 16天氣App「偷改來源」？他轟超不準 眾刷一排同感
蘋果手機作業系統 iOS 16在台灣時間本月13日凌晨正式版開放更新，昨（23）日針對一些Bug，修復後推出 iOS 16.0.2 ，接連的更新搭配 iPhone14的上市，蘋果創造的話題不斷，對此有網友抱怨，他認為 iOS 16 的「天氣預測」非常不準，直言「是屎吧」，並認為蘋果將台灣天氣的資料來源更換是一大主因，貼文引發一大票網友共鳴。
一名網友在PTT以「iOS 16 的天氣是屎吧」為題發文，表示自己的 iPhone在升級到 iOS 16 後，天氣的預測資訊變得非常不準，上禮拜的某天，手機顯示下雨機率0%，但出門後淋得原PO一身濕，於是他細查原因後，發現蘋果把原本台灣的天氣氣象來源「The Weather Channel」，換成自家的「Apple Weather」，他還指出，「連同 WatchOS 9.0 的天氣也一起變成快樂表，有沒有降版以外的辦法阿？」
貼文一出掀起熱議，不少網友力挺原PO，留言表示「最近2~3個月降雨機率很不準，常常下雨了才更新會下雨」、「不知有換，但的確超級不準」、「你沒說我都沒發現資料來源有換，但最近真的比較不準」、「超有感，整天零趴，雨下超大也零趴」、「真的超不準，我快吐血了，這兩天午後都暴雨」、「真的有感新的來源比較不準」。
實際查看蘋果官網可以發現，「10天天氣預報」、「溫度」和「降水強度」資料，在 iOS 15.2 或之前版本，是由 The Weather Channel 提供， iOS 15.2 之後則是蘋果自家的「天氣」資訊，而「未來一小時降水預報」和「降水強度」通知適用於愛爾蘭、英國和美國，資訊是蘋果使用來自國家氣象局的資料提供。
此外，原PO貼文的留言區中，也有不少人推薦「中央氣象局W」及「落雨小幫手」兩款App，「用氣象局自己的啊，怎麼會覺得那些外來的會比較準」、「推落雨小幫手，但要在已經有雷達回波的情況會準一點」、「我只服中央氣象局app」、「在台灣還是看氣象局比較好」、「台灣大氣能力是世界一流，信自己國家」。