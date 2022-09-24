星女郎離婚豪門尪？七夕寫藏頭詩暗喻「各自安好」

以周星馳電影《功夫》走紅的「星女郎」黃聖依，嫁入豪門15年，今（24）日驚傳爆炸性消息，與影視公司總裁楊子疑似已經離婚，2人在七夕當天各發了一首詩標註對方，卻被網友發現黃聖依寫的是藏頭詩，每句話首個字組合成「歲月如歌，各自安好」，並表明今後是新開始、新啟程，悄悄暗示已經跟豪門婚姻說再見！
39歲的黃聖依和楊子2005年傳出交往，礙於男方檯面上尚有婚姻，始終維持地下情，直到2015年才公開坦承2007年早已祕密結婚，並在2012年生下大兒子安迪，令外界相當震撼，夫妻育有2子，感情相當恩愛，前幾年更合體錄製綜藝節目《婆婆和媽媽》圈粉無數。
黃聖依8月4日七夕發文標註楊子，「歲月打磨著青春，月老撮合著姻緣，如果傾訴著遺憾，歌聲吟唱著曾經，各異生活炫五彩，自古英雄出少年，安之若素少女心，好運前程話古今。七夕快樂，新開始、新啟程！」被發現以藏頭詩串成「歲月如歌，各自安好」，楊子當天同樣發文標註老婆，藏頭詩串成「相見不如懷念」，且照片皆為正式拍攝的獨照，而非同框親密合照，看似曬恩愛，卻又像是和對方告別，讓外界一頭霧水。
大批網友猜測黃聖依和楊子已經離婚，只是隱晦的表達，暗示彼此有新旅程，事隔1個多月被爆料，新聞迅速登上微博熱搜第一，有網友稱此為「高文明的官宣」、「有水準的離婚」，不過，這對明星夫妻檔9月還同框一起直播帶貨，感情顯然不錯，並未公開撕破臉，婚變真相尚待當事人出面說明。