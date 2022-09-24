「勇者鵬分身術」跑遍桃園　鄭運鵬開箱玩具要大家點菜

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鄭運鵬也在影片中透露，今天原定在桃園舉行的「運轉桃園-勝利啟航」誓師大會，遺憾他無法在現場和大家共同參與，但依然會照常舉行，總統蔡英文、桃園市長鄭文燦都會前來，如果他的狀況許可，他也會透過直播或是影片的方式和大家見面，訴說未來對桃園的規劃，他並邀請民眾一起參與，「我們一起運轉桃園大進化！」
除了預告今天的誓師大會，鄭運鵬也在影片中表示，說不定有點時間的話，他也可以來開幾個山積的玩具，鄭運鵬還請大家點菜，還強調要記得他不是只有鋼彈，還有其他的玩具。
雖然因為確診必須居隔7天，不過鄭運鵬競選團隊隨即改變策略，今天由競選總幹事黃世杰、立委湯蕙禎、後援會總會長黃適卓展開密集式跑場，展現團隊的默契與合作，希望市民朋友在這個週末，同樣持續能感受到鄭運鵬競選團隊的熱情與關心。
鄭運鵬競選團隊表示，改變策略跑遍桃園不停歇，今晚的「運轉桃園-勝利啟航」誓師大會照常盛大展開，而未來一週，更將展開「勇者鵬分身之術」市場走透透行程，將由政策平台召集人林飛帆與多位神秘嘉賓共同掃入桃園各大菜市場，凸顯鄭運鵬「桃園勇者」無所不在、與市民同在的熱情，期盼持續帶給市民朋友「運轉桃園大進化」的決心與信心。