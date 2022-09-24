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歡慶台日雙開國門！業者推住宿3300買一送一優惠

▲慶台日雙開國門！DoMo集團推出標準雙人房每晚僅收3300元並加贈一晚住宿優惠。（圖／DoMo集團提供）
▲慶台日雙開國門！DoMo集團推出標準雙人房每晚僅收3300元並加贈一晚住宿優惠。（圖／DoMo集團提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-09-24 11:40:21

疫情3年終於解封開放國門，DoMo集團今（24）日表示，為慶祝10月13日起「0+7」正式上路、日本宣布10月11日起開放自由行，再加上DoMo集團將於9月26日正式登錄證券櫃檯買賣中心創櫃板股票代號7622，特地推出「三喜臨門3300買一送一方案」，自10月11日至11月底，周一至周四入住日本DOMO HOTEL以及DoMo民宿，標準雙人房每晚僅收3300元並加贈一晚住宿。

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DoMo集團表示，國門開放在即，不少民眾開始規劃出國行程，但供過於求，日本機票已經漲了3至4成，預估春節漲幅也有5成以上，預估這一波因為開放初期的報複性旅遊，票價上漲會持續到年底，旅客的旅行成本大幅增加，DoMo集團為在日台資旅遊集團，為回饋台灣旅客常年支持，特別針對台灣市場推出「三喜臨門3300買一送一方案」。

DoMo集團董事長李奇嶽表示，在台灣與日本雙雙國境開放時，許多航空公司與旅館紛紛漲價，為了回饋台灣鄉親，DoMo集團逆勢操作，特地推出台灣人限定抗漲優惠方案，優惠方案於9月26日開始接受預訂，這一天也是集團重要里程碑，正式登錄證券櫃檯買賣中心創櫃板，股票代號7622，優惠到11月底，詳細訂房規則將在9月26日臉書公布並開始接受報名。

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