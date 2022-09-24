反拍記者！高虹安辯稱「秀手機殼」 沈慧虹：無法理解
民眾黨新竹市長參選人高虹安爆出涉嫌抄襲、戰學歷、吹牛等爭議後，負面聲量爆增，然而其昨日拒答媒體提問，還拿起手機反拍媒體，事後又轉彎聲稱只是「秀手機殼」，再度引發譁然。民進黨新竹市長參選人沈慧虹今（24）日表示，無法理解高虹安為什麼這樣說，政治人物的言行都應該要小心，進廚房就不要怕熱。
高虹安爭議不斷，除了「秀手機殼」說引發譁然外，高也批評民進黨團向資策會要資料，沈慧虹表示，爆出抄襲到現在已經第5天，高虹安只要拿出資策會的授權書，有明明白白的證據，一切都會平息。她也強調，高虹安使用資策會資源、公家的錢取得自己的學位，立法委員理應監督，對全民說清楚。
另外，對於高虹安歷經爭議事件後聲量衝高，沈慧虹表示，網路聲量高但正反兩面討論都有，這事件已經引發台灣社會討論，前2天也看到星座大師唐綺陽說「學歷再高也不該用優越心態看待別人」，其實台灣士農工商行行出狀元，要請民眾黨與高虹安約束自己的網軍，不要看到不同意見就留言攻擊。
而藍營人士紛紛發文力挺高虹安，沈慧虹表示，她看不清楚、也弄不明白藍白2政黨是什麼狀況，但她認為這個情況受傷最重的應該是國民黨籍的市長參選人林耕仁。