周江杰行動競選辦公室前進新埔 推「山前線」政見

周江杰指出，未來他如果當選新竹縣長，將會在新埔鎮推動「新埔河濱公園整治」、「新埔老街電纜地下化」、「打造霄裡溪休閒農業區」」「打造義民文化園區」等建設。透過推動休閒農業區，把周邊軟硬體基礎建設完善，包括新埔居民最基本的排水、用水系統規劃！
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周江杰也說明，他的「山前線大眾快捷運輸系統」是一條環狀的路線，延新竹縣兩大主要溪流鳳山溪、頭前溪而建，藉由環狀線帶動沿線區域的發展，以高鐵為核心出發，沿頭前溪北岸上游芎林─橫山九讚頭交會內灣線─經台3線往關西鳳山溪北岸─新埔重劃區─義民廟─竹北商圈─高鐵。
周江杰強調，未來他如果當選新竹縣長，將會與中央政府聯手，推動「山前線」大眾快捷運輸系統，以高鐵為核心出發，沿線設立高鐵六家站、芎林、五龍工業區、橫山、沙坑、關西、石岡子、新埔田新、義民廟、喜來登遠百商圈、竹北交大校區等站，形成一個環狀線，同時沿線配合站點規劃大型公共建設計畫，如竹北六家歷史建築群、新竹科技博覽館、芎林智慧物流園區、九讚頭科技服務園區、關西智慧農業推廣園區、義民文化園區，帶動山前線沿線發展。
周江杰與鄉親共同坐在「行動競選辦公室」的遮陽篷底下討論政策，民眾的反應也十分熱烈。周江杰表示，鄉親的意見都相當寶貴，未來他也會將這些意見納入政策規劃，讓新埔的發展更能夠符合在地居民的期待。